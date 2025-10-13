Віце-президент ПАРЄ вважає, що ці кошти слід використати на відбудову України.

Віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), лорд Дон Туїг вважає, що на близьке оточення Володимира Путіна потрібно посилити тиск. Він зазначив, що можна конфіскувати особисте багатство російських олігархів та використовувати ці кошти для відбудови України.

"Люди, які керують Росією, дуже багаті. Вони розбагатіли на спинах трудящих росіян. Вони експлуатують власний народ. І, на мою думку, як я бачу на інших прикладах, можливо, і в Грузії, ми повинні йти за особистим багатством цих людей. Відбирати їхню владу, їхні гроші", - сказав лорд в інтерв'ю "РБК-Україна".

За словами Туїга, доля цих осіб ґрунтується на їхньому багатстві, яке дає їм владу.

"Я вважаю, що ми повинні робити набагато більше не тільки у питаннях конфіскації їхніх активів, а й використовувати їх, використовувати для відбудови України, давати Україні гроші, підтримувати Україну", - сказав він.

Політик вважає, що такий підхід змусить оточення Путіна хвилюватися за своє майно. На його думку, зараз робиться недостатньо, аби завдати їм клопоту та змусити їх турбуватися про своє багатство. При цьому Туїг переконаний, що один вирішальний крок може спричинити ефект паніки серед еліти.

"Це буде складно, звісно, складно. Але потрібен один прорив, і тоді вони почнуть панікувати, почнуть хвилюватися", - сказав він.

Лорд визнає, що процес буде складним і викличе юридичні та політичні перепони. Він нагадав, що чиновники можуть остерігатися негативних сигналів для інвесторів, проте переконаний, що в ситуації війни обирати не доводиться.

Віце-президент ПАРЄ наполягає, що потрібно йти як за державними, так і за особистими активами. Він також наголосив, що потрібна рішуча політична воля і уряди, готові взяти на себе відповідальність.

"Потрібні уряди, які скажуть: "Ми це зробимо". Я не впевнений, що ми вже досягли цього. Я не вірю, що ми вже досягли цього у Європі, решті Європи", - зазначив Туїг.

Заморожені активи Росії – останні новини

Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини напередодні заявили, що під час спільної телефонної розмови домовилися про використання заморожених російських активів для підтримки української армії. Вони наголосили, що зроблять це у співпраці зі США.

Європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що фінансові гарантії, які члени ЄС повинні будуть надати для покриття репараційного кредиту Україні, не мають враховуватися в їхніх цілях щодо дефіциту та боргу.

