В Україні відстоюють позицію, що не має бути жодного табу у постачанні Україні зброї.

Топ-дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас висловилась щодо можливого продажу Україні крилатих ракет Tomahawk. В ЄС вітають залучення усіх інструментів, котрі посилюють Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про висока представниця ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас сказала на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою у Києві.

Зокрема, у Каллас запитали, чи Євросоюз підтримуватиме і допомагатиме можливому постачанню американських ракет Tomahawk до України, якщо зрештою буде погоджене таке рішення.

"Ми вітаємо усі інструменти, які роблять Україну сильнішою, і Росію слабшою", - наголосила Каллас.

Своєю чергою, у цьому зв'язку Сибіга додав, що не повинно бути жодного табу у постачанні Україні зброї.

"Наші відповіді на російські атаки мають бути дзеркальними і далекобійними", - наголосив Сибіга.

Окремо Каллас відзначила, що цього року ЄС надає рекордні рівні військової підтримки для України.

За її словами, санкції ЄС вже позбавили Росію сотні мілярдів євро, які могли бути використані на фінансування війни. Каллас наголосила:

"Незабаром ми схвалимо нові заходи, спрямовані на російську енергетику, фінансові і торговельні прибутки. Російська воєнна економіка вже слабка, і ми зробимо її ще слабшою. Інфляція перевищує 20%, грошові резерви виснажуються, а зростання близьке до нуля. Напевно час колись був на стороні Росії, але зараз переходе на сторону України".

Також топ-дипломатка ЄС повідомила, що ЄС вже мобілізував 800 млн євро на підтримку України цієї зими.

"Ми працюємо над додатковими 100 млн євро на генератори, укриття та спорядження для холодної погоди", - додала Каллас.

Разом з тим, вона оголосила про виділення перших 10 млн євро на започаткування Спеціального Трибуналу щодо злочину агресії Росії.

Також топ-дипломатка додала, що ЄС надає ще 6 млн на підтримку дітей, які були депортовані, і підтримку тих, хто вижив після сексуального насильства.

Ракети "Томагавк" для України

Як повідомляв УНІАН, остаточного рішення від адміністрації президента США Дональда Трампа з приводу ракет Tomahawk не ухваливали. Президент України Володимир Зеленський порушував це питання під час зустрічі з Трампом. Відповіді "ні" не звучало.

Як наголошував український лідер, не хочеться, щоб це рішення про "Томагавки" затягнулося. В Україні дуже очікують, що буде позитивна відповідь від Сполучених Штатів Америки.

