Від початку року золото подорожчало на 53% через низку факторів.

Вартість золота різко зросла до рекордного рівня на тлі відновлення торговельних конфліктів між США і Китаєм, а також через очікування зниження ставок Федеральною резервною системою (ФРС) США. Срібло також стрибнуло до історичного максимуму, пише Reuters.

Зазначається, що ціна на золото піднялася на 1,5% - до абсолютного рекорду 4078,05 долара за унцію (31 грам). Таким чином, 1 грам золота коштує 131,55 долара.

10 жовтня президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити 100% мита на китайські товари та оголосив про нові експортні обмеження на критичне програмне забезпечення до 1 листопада у відповідь на обмеження Китаєм рідкісноземельних елементів і обладнання. Пекін 12 жовтня назвав свої заходи виправданими, проте утримався від додаткових мит на американські товари.

"Останні події на Близькому Сході послабили сприятливий вплив на ринок золота, але зараз ми маємо повторне виникнення ризиків через загострення торговельних напружень між США і Китаєм", - зазначив аналітик Capital.com Кайл Родда.

Крім того, підскочило до рекордних 51,70 долара за унцію й срібло (+2,6%). Тобто 1 грам срібла коштує орієнтовно 1,7 долара. На нього впливають ті самі фактори, а також дефіцит металу.

В одній із найбільших інвестиційних компаній у США та світі Goldman Sachs заявили, що в середньостроковій перспективі ціни на срібло зростатимуть завдяки притоку приватних інвестицій, але там також попередили про підвищені короткострокові коливання і ризики зниження порівняно із золотом.

Від початку року золото подорожчало на 53% через геополітичні ризики, активні закупівлі центробанками, приплив коштів у біржові фонди, очікування зниження ставок ФРС США та економічну невизначеність через мита.

Ціни на метали – останні новини

9 жовтня стало відомо, що ціни на срібло досягли рекордного рівня. Цьому сприяло збільшення попиту серед інвесторів та дефіцит пропозиції. При цьому стрімкий зріст продовжили й інші дорогоцінні метали - золото, срібло, платина та паладій.

Раніше золото вперше перевищило позначку в 4000 доларів за унцію на тлі шатдауну в США. Цього року золото подорожчало більш ніж на 50%.

