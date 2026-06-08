Усі атомні підводні човни Британії одночасно вийшли з ладу, – The Telegraph

Підводні човни класу Astute відіграють надзвичайно важливу роль у стримуванні російських підводних човнів-невидимок.

Усі п'ять британських атомних підводних човнів класу Astute вийшли з ладу і застрягли в порту, чекаючи на технічне обслуговування та ремонт. Як заявив виданню The Telegraph колишній капітан атомного підводного човна Райан Ремсі, це робить Велику Британію "беззубою" в очах Росії, яка за останній рік на третину збільшила військово-морську активність у британських водах.

"Ми виглядаємо безсилими. Росіяни знають, що ми не можемо вивести підводні човни в море… Ця проблема приховувалася десятиліттями. Усі знали, що це станеться, але її перекладали на наступну відповідальну особу", – зазначив він.

Підводні човни Astute відіграють життєво важливу роль у стримуванні російських підводних човнів-невидимок. Вони також відіграють ключову роль у захисті британського флоту підводних човнів типу Vanguard, оснащених ядерними ракетами Trident, та двох британських авіаносців, HMS Queen Elizabeth і HMS Prince of Wales, у морі.

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Ці човни, загальна вартість яких становить 12,2 млрд фунтів стерлінгів, вважаються найсучаснішими ударними підводними човнами у світі. Стверджується, що російські підводні човни жодного разу не виявили їх за допомогою гідролокатора.

Однак з флотом, що складається з п'яти вже діючих підводних човнів і ще двох, які ще не введені в дію, виник ряд проблем. Наприклад, підводний човен HMS Astute сів на мілину на мулистому мілині під час випробувань біля острова Скай у 2010 році.

Джерела у ВМС підтвердили, що всі п'ять підводних човнів нинішнього флоту не були розгорнуті через технічне обслуговування та проблеми з HMS Anson, який нещодавно повернувся до Великої Британії після кількох місяців у морі під час подорожі до Австралії.

При цьому проблема може бути глибшою, ніж просто нестача доступних човнів, попередив командир Ремсі, додавши, що обмежений час у морі може вплинути на підготовку екіпажів.

"Ви можете втратити життєво важливі навички, якщо не працюєте в морі", – додав він. "Якби я був капітаном на підводному човні, який простояв біля причалу, можливо, два роки, я був би глибоко стурбований".

Британський флот

Раніше УНІАН повідомляв, що британський авіаносець HMS Prince of Wales опинився в центрі критики через низьку боєготовність і технічні проблеми. Корабель провів у морі лише 21,3% часу з моменту введення в експлуатацію, тоді як третину часу перебував у ремонті.

Також ми розповідали, що Велика Британія під час розгортання авіаносної групи на Близькому Сході зіткнулася з серйозними обмеженнями у забезпеченні винищувачів F-35B Lightning II запасними частинами, що вплинуло на їхню боєготовність. Країна фактично могла підтримувати в повній готовності лише близько 12 з 24 розгорнутих винищувачів F-35B Lightning II.

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