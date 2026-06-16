Поява української балістики змінить статус України в світі, - Федоров

За словами міністра оборони, в Україні немає жодної фінансової проблеми з розробкою власної балістики.

Україна матиме власну балістику, якою зможе бити по Росії, заявив міністр оборони Михайло Федоров в інтерв'ю ТСН.

"Я можу процитувати нашого президента про те, що українська балістика буде, і вона буде бити по Росії", - заявив Федоров.

На його думку, українська балістика здатна змінити все в цій війні.

Відео дня

"Вона змінить взагалі статус України в світі. Ми вже його багато разів змінили. Це взагалі інша ліга. Тому я не хочу з одного боку завищувати очікування, а з іншого боку підказувати нашому ворогу щось", - додав міністр.

На питання журналіста, чи закладаються в бюджет України на 2027 рік кошти на закупівлю балістики, Федоров відповів, що "немає жодної фінансової проблеми з розробкою української балістики".

Українська балістика: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами військового експерта, полковника запасу ЗСУ Сергія Грабського, якщо все йтиме за планом, говорити про створення українських протиракет як дешевшої альтернативи Patriot можна буде вже в 2027 році. Грабський зауважив, що Україна вже не перший рік тестує свої балістичні ракети на території Росії, але поки що про масове виробництво не йде мови. Експерт пояснив, що, по-перше, це дорого. Окрім цього, він додав, що Україна не мала в своїй історії досвіду виробництва балістичних ракет оперативно-тактичного рівня та протибалістичних. Полковник запасу ЗСУ наголосив, що протибалістичні ракети є певним новим виробом не тільки для України, але й для більшості країн світу.

Також ми писали, що авіаційний експерт Костянтин Криволап не виключив, що Україна запускатиме в глибокий тил Росії балістичну ракету FP-9 ще під час льотних випробувань. Криволап поділився, що при розробці балістичної ракети FP-7 відпрацювали технологію створення твердопаливного двигуна, а двигун до ракети FP-9 буду випробовуватися у цьому місяці. Авіаційний експерт додав, що FP-7 зараз проходить льотні випробування, першу і другу фазу, які повинні завершитися в липні. Що стосується FP-9, то на думку експерта, також можна почати льотні випробування, але слід ретельно обрати місце.

Вас також можуть зацікавити новини: