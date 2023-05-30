Глава Білого дому зазначив, що активізація російських атак на Київ "це не є несподіваною".

Питання надання Україні далекобійних ракет ATACMS ще розглядаєтьсяв владою Сполучених Штатів.

Про це заявив президент США Джо Байден, відповідаючи на питання журналіста Алекса Рауфоглу біля Білого дому.

Коментуючи активізацію російських атак на Київ глава Білого дому зазначив, що "це не є несподіваним".

"Саме тому ми маємо продовжувати давати Україні все, що їй потрібно", - сказав Байден.

Говорячи про надання Україні далекобійних ракет ATACMS президент США заявив, що це питання все ще перебуває на розгляді. "Це питання все ще у грі", - сказав Байден.

Ракети ATACMS для України - новини

Як повідомляв УНІАН, на початку травня стало відомо, що Сполучені Штати Америки не планують надавати Україні свої далекобійні ракети ATACMS. Водночас США продовжать надавати Україні засоби протиповітряної оборони, такі як Patriot, боєприпаси та бронетехніку.

Як писало видання Politico, США відмовляються постачати далекобійні ракети ATACMS в Україну через те, що американській армії самій їх не вистачає. Передачу ракет також стримують побоювання Білого дому, що ЗСУ почнуть застосовувати ракети по тилових об'єктах на території РФ.

Натомість, Велика Британія оголосила про передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow, які дещо схожі за своєю дальністю з американськими ATACMS.

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