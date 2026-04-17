Boeing перетворив транспортний вертоліт CH-47 Chinook на платформу для дронів

Класичний транспортний вертоліт, призначений для перевезення вантажів та особового складу, перетворився на елемент більш складної бойової системи.

Американська компанія Boeing представила концепцію трансформації важкого транспортного вертольота CH-47 Chinook у платформу для запуску ударних і розвідувальних безпілотників, пише Defense Express.

Як пише видання, мова йде не про створення нового апарата, а про переосмислення ролі вже існуючого вертольота. Згідно з представленими матеріалами, Chinook пропонується використовувати як своєрідний "дрононосій", здатний доставляти і запускати цілі групи безпілотників безпосередньо в зоні бойових дій.

У концепті показано, що всередині вантажного відсіку вертольота розміщуються спеціальні модулі з дронами. Вони можуть запускатися прямо в повітрі через задню рампу, після чого виконувати завдання розвідки, виявлення цілей або нанесення ударів, пише видання.

Таким чином, класичний транспортний вертоліт, призначений для перекидання вантажів і особового складу, перетворюється на елемент більш складної бойової системи. Він стає не просто засобом доставки, а частиною мережі, де пілотована платформа взаємодіє з безпілотниками, зазначає видання.

Особлива увага в концепції приділяється так званим "ройовим" можливостям – коли відразу кілька дронів діють узгоджено. Це дозволяє швидше виявляти загрози, розподіляти цілі та збільшувати ефективність операцій, йдеться в публікації.

При цьому сам CH-47 Chinook залишається в безпечній зоні або на відстані, виконуючи роль носія та координаційного вузла. Такий підхід має знизити ризики для екіпажу та підвищити стійкість операцій в умовах насиченої ППО, повідомляється в матеріалі.

Фактично, запропонована концепція відображає більш широкий тренд у розвитку військової авіації – перехід від окремих платформ до інтегрованих систем, де пілотована техніка працює у зв'язці з безпілотниками.

Раніше вертоліт з українським корінням став найдорожчою "пташкою" у збройних силах США. Мова йде про вертоліт Sikorsky CH-53K King Stallion. Вартість цього важкого транспортного повітряного судна становить приблизно 138 мільйонів доларів, а його здатність піднімати 16 300 кілограмів вантажу виводить сучасну повітряну логістику на новий рівень.

Також у США відновили культовий винищувач часів Другої світової війни – Republic P-47 Thunderbolt. Це універсальна машина, яка виконувала завдання протягом усієї війни.

Вас також можуть зацікавити новини: