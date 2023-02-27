Незабаром на фронті з'являться підрозділи, оснащені сучасною американською бронетехнікою.

У Німеччині завершив підготовку перший український батальйон, оснащений американськими бойовими машинами піхоти Bradley. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Відзначається, що навчання проходило на американській військовій базі в Німеччині.

"Це – доволі потужні машини, які створювалася з урахуванням протидії у боях радянській техніці", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

Особливості американської БМП Бредлі

Бойова машина піхоти Бредлі була прийнята на озброєння армії США в 1981 році. Її створювали з урахуванням досвіду застосування радянських БМП в локальних конфліктах Холодної війни.

Характеристики M2 Bradley у версії M2A3:

Вага: 30 тонн;

Двигун: 500 к. с.

Максимальна швидкість: 66 км/год на шосе (40 км/год на бездоріжжі, 7,2 км/год по воді);

Запас ходу по шосе: 480 км;

Екіпаж: 3 людини + 7 осіб десанту;

Основне озброєння: 25-мм автоматична гармата Бушмастер;

Допоміжна зброя: 2 ПУ ПТРК, один 7,62-мм кулемет і 6 амбразурних 5,56-мм автоматів.

Поставки Bradley в Україну

На початку січня США анонсували новий великий пакет військової допомоги Україні, в який вперше були включені американські бойові машини Bradley. В рамках пакету було обіцяно 50 машин.

Пізніше в рамках декількох пакетів були анонсовані додаткові поставки, які сукопно повинні довести загальну кількість Bradley у складі ЗСУ до ста машин.

Наприкінці січня перша партія з 60 БМП була відправлена з США в Європу. Пізніше журналісти помітили в одному з портів Німеччини велику кількість американської військової техніки, як мінімум частина якої буде передана Україні.

І хоча ця техніка досі не прибула в Україну, це не завадило російській армії прозвітувати про знищення чотирьох Бредлі на фронті ще в середині січня.

Вас також можуть зацікавити новини: