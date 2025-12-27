Британія завдяки двом експортним угодам встановила історичний рекорд продажу зброї

У 2025 році Британія експортувала зброї на близько 20 мільярдів фунтів стерлінгів.

Велика Британія заявила про встановлення історичного рекорду експортних продажів озброєння за весь час ведення такої статистики протягом понад 40 років, з 1983 року. За даними Міністерства оборони країни, у 2025 році Британія експортувала зброї на близько 20 мільярдів фунтів стерлінгів, або 27 млрд доларів.

При цьому аналітики Defense Express зазначають, що досягнення таких показників забезпечено за рахунок всього лише двох угод, що відповідають за 90% суми.

Так, у вересні Велика Британія уклала із Норвегією угоду на 10 млрд фунтів (близько 13,5 млрд доларів) на мінімум п'ять фрегатів Type 26 від BAE Systems, які мають стати заміною фрегатам класу Fridtjof Nansen. Отримання першого очікується на рівні 2029 року.

Другим є контракт на винищувачі Eurofighter Typhoon для Туреччини, укладений у жовтні. Строк постачання нових винищувачів - з 2030 року.

Водночас експерти Defense Express зауважують, що хоча британське оборонне відомство у своїй статистиці вказало, що цей контракт "принесе британській економіці" 8 млрд фунтів (близько 10,7 млрд доларів), однак насправді відомо, що реальна ціна контракту, який буде виконувати BAE Systems - 5,4 млрд фунтів (7,2 млрд доларів). Зокрема, самі винищувачі коштують 4,6 млрд фунтів (6,13 млрд доларів), а ще 800 млн фунтів (1 млрд доларів) піде на озброєння.

Також повідомляється про ще один авіаційний контракт із Туреччиною на експорт 12 транспортних літаків C-130 на загальну вартість понад 550 млн фунтів (близько 742 млн доларів), а також угоду з Чехією про експорт 18 легких транспортних засобів Jackal 3, вартість контракту становить близько 44 млн доларів.

При цьому у наступні роки у Лондоні очікують укладання експортних контрактів на ще більшу суму, зазначають аналітики – зокрема, за рахунок співробітництва у межах союзу AUKUS (Австралія, Велика Британія та США) у межах якого передбачена закупівля Австралією атомних ударних підводних човнів SSN-AUKUS.

Експорт зброї з РФ

Як повідомляв УНІАН, РФ скорочує експорт зброї з початку повномасштабного вторгнення. За даними Стокгольмського інституту миру (SIPRI), Росія за підсумками 2024 року вперше опустилася на третє місце з експорту зброї. Раніше вона посідала друге місце після США, але тепер її обігнала Франція.

Крім цього скоротилася і кількість клієнтів РФ. За даними SIPRI, 2019 року Росія експортувала зброю в 31 країну, тоді як 2023 року - тільки в 12.

