Частка Росії на світовому ринку озброєнь впала з 21% до 7,8%.

РФ скоротила вдвічі експорт зброї у порівнянні з 2022 роком, повідомляє Reuters з посиланням на щаяву голови корпорації "Ростех" Сергія Чемезова.

Він пояснив, що на тлі російсько-української війни внутрішній ринок став пріоритетним для російських зброярів.

"Ми змушені постачати більшу частину нашої продукції до армії", - зазначив Чемезов, додавши, що західні санкції ускладнили роботу підприємств ОПК.

Як уточнили у Центрі протидії дезінформації, до повномасштабного вторгнення в Україну Росія стабільно заробляла на експорті зброї щорічно близько 14 мільярдів доларів. Країна була другим у світі експортером зброї.

"У 2024 році, за даними відкритих джерел, Росія змогла продати озброєння лише на 1 млрд доларів – на 92% менше, ніж у 2021-му. Загальний спад становить 47% за 2022-2024 роки та 64% за п’ять років", - зазначається у повідомленні.

Таким чином, частка Росії на світовому ринку озброєнь впала з 21% до 7,8%.

"Це безпрецедентний обвал для країни, яка десятиліттями входила в топ-3 експортерів зброї та будувала на цьому свій "військовий" імідж, особливо для країн Глобального Півдня", - зазначають у ЦПД.

Таким чином, Кремль втрачає одразу два ресурси — гроші та вплив, додають там.

Експорт зброї з РФ

Як повідомляв УНІАН, РФ скорочує експорт зброї з початку повномасштабного вторгнення. За даними Стокгольмського інституту миру (SIPRI), Росія за підсумками 2024 року вперше опустилася на третє місце з експорту зброї. Раніше вона посідала друге місце після США, але тепер її обігнала Франція.

Крім цього скоротилася і кількість клієнтів РФ. За даними SIPRI, 2019 року Росія експортувала зброю в 31 країну, тоді як 2023 року - тільки в 12.

