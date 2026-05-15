У Steam з'явилася нова найбажаніша гра – і в неї вже можна пограти

Раніше у лідерах був виживач Subnautica 2, який учора дебютував на ПК та Xbox.

У мережі звернули увагу, що в Steam вперше за довгий час оновився список найочікуваніших ігор. Він формується не Valve чи критиками, а звичайними геймерами за кількістю додавань того чи іншого проєкту до списку бажаного.

Після релізу Subnautica 2 перше місце знову посів Deadlock – гібридний 6v6 MOBA-шутер від Valve, в який все ще можна пограти лише за запрошенням через Steam.

Незважаючи на закритий статус, гра демонструє високу активність (понад 60 тис. гравців у піку за останні 24 години), а розробники регулярно випускають оновлення, додаючи нових героїв і режими. Втім, коли відбудеться повноцінний реліз MOBA-шутера – невідомо.

Відео дня

На другому рядку в списку найочікуваніших ігор у Steam розташувалася Forza Horizon 6, реліз якої відбудеться вже 19 травня на ПК, Xbox Series і в каталозі Game Pass. Критики вже пограли в неї і назвали найкращою грою 2026 року.

У топ-10 найочікуваніших релізів також входять Light No Fire, Blight: Survival, Fable, Ark 2, Kingmakers, Witchbrook і Unrecord. З повним списком ви можете ознайомитися ось тут.

Раніше журналісти обрали 10 легендарних ігор 2010-х, які варто пройти кожному. Серед головних шедеврів найчастіше виділяють Mass Effect 2, Portal 2, The Witcher 3 та інші культові проєкти.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів світу в 2026 році. Лідером у сегменті відеокарт залишається GeForce RTX 3060, хоча моделі RTX 50 стають дедалі популярнішими.

Вас також можуть зацікавити новини: