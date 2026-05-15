Молода картопля на ринку дешевшає: скільки зараз коштує кілограм

Імпортна картопля коштує вдвічі дешевше за українську.

Ціни на молоду картоплю від українських виробників на Столичному ринку в п’ятницю, 15 травня, знизилися на 10 гривень. Зараз овоч відпускають по 100 грн/кг, йдеться на сайті ринку.

Водночас ще в кінці минулого тижня українська картопля нового врожаю коштувала 80-85 грн/кг, після чого здорожчала до 110 грн/кг до вівторка, 12 травня.

Тим часом імпортна молода картопля не схильна до цінових коливань і стабільно тримається на рівні, вдвічі меншому за вітчизняний овоч – 40 грн/кг наприкінці минулого тижня і 45 грн/кг в цю п’ятницю.

Ціна на картоплю старого врожаю залишається незмінною – в середньому нею торгують по 9 грн/кг. Діапазон цін на минулорічний овоч, в залежності від якості та розміру, коливається в межах 7-13 гривень за кілограм.

Ціни на продукти на ринку – останні новини

На цьому тижні ціни на полуницю на ринку впали подекуди вдвічі. Найбільше покупців порадувала ягода з Закарпаття, вартість якої знизилася з 255 грн/кг в понеділок до 140 грн/кг в четвер.

Загалом же ціни на українську полуницю опустилися з 260 до 170 грн/кг. Водночас деякі продавці продавали крупну ягоду і по 290 грн/кг, в розрахунку на заможніших клієнтів.

Тим часом до сезону української черешні лишається ще майже місяць, кажуть продавці з Закарпаття. Зараз вони торгують імпортною ягодою з Греції по 1000 грн за кілограм. І це ще не межа – на одеському Привозі черешню бачили по 2500 грн/кг.

