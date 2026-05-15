Росіяни шукають місця, де перебуває українське керівництво, - Зеленський

Є російські документи, у яких пропонуються цілі для ударів по Києву та інших наших містах – по політичних та військових обʼєктах, де може бути керівництво армії, уряд.

Росіяни знову активізувались – шукають, де знаходяться та бувають люди з українського керівництва, з розвідки, наших спеціальних служб. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Є в нас і російські документи, у яких пропонуються цілі для ударів по Києву та інших наших містах – по політичних та військових обʼєктах, де може бути керівництво армії, уряд, і тут, по Банковій. Давно вони виношують цей план. Зараз, після Ірану, знов активізувались – шукають, де ми знаходимось, де ми буваємо. Так само про інших людей з українського керівництва, з розвідки, наших спеціальних служб", - заявив він.

За словами Зеленського, дехто у Москві, так і не зрозумів, що українці ніколи не здадуть свою незалежність, і в будь-якому випадку – на Банковій чи без Банкової – свою землю, свій суверенітет, свою державу не здадуть.

Крім того, він зазначив, що пішла зараз більша активність росіян у розмові з Олександром Лукашенком. Хочуть значно більше втягнути Білорусь у війну та саме з території Білорусі розпочати додаткові агресивні операції – або проти нашого Чернігівсько-Київського напрямку, або проти однієї з країн у НАТО, які поруч із Білоруссю.

"Звісно, ми будемо і надалі захищати Україну, захищати наших людей, українців. Я доручив нашим Силам оборони та безпеки України підготувати план реагування, і на Ставці ми розглянемо та затвердимо. Чернігівсько-Київський напрямок ми будемо посилювати. Партнери теж знають, що відбувається і до чого схиляють Білорусь", - додав він.

Удари по центрах управління

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив про ознаки підготовки російськими загарбниками чергової масованої комбінованої атаки ракетами і дронами по нашій країні.

Головними цілями російського нападу можуть стати так звані центри ухвалення рішень в Україні.

