Велика Британія відправляє корабель ВМС на тлі обговорень щодо місії в Ормузькій протоці

Британія посилює свою присутність на Близькому Сході через можливу місію в Ормузькій протоці.

Велика Британія направляє військовий корабель на Близький Схід на тлі підготовки можливої багатонаціональної місії в районі Ормузької протоки, повідомляє Reuters.

За даними видання, британський есмінець прямує до регіону в рамках планів щодо забезпечення безпеки судноплавства через стратегічно важливий морський маршрут. Йдеться про можливу майбутню операцію, яка може бути реалізована за умови поліпшення умов безпеки в регіоні.

Раніше союзники обговорювали створення міжнародної місії для захисту торгового судноплавства через Ормузьку протоку, яка залишається ключовою точкою світової енергетичної логістики.

У матеріалі зазначається, що британська сторона розглядає такі заходи як підготовчі кроки та елемент планування на випадок розгортання операції.

У Міноборони Великої Британії раніше підкреслювали необхідність забезпечення свободи судноплавства:

"Попереднє розміщення корабля HMS Dragon є частиною розумного планування, яке забезпечить готовність Великої Британії, в рамках багатонаціональної коаліції, очолюваної спільно Великою Британією та Францією, до забезпечення безпеки протоки, коли дозволять умови", – заявив представник Міністерства оборони Великої Британії.

За даними Reuters, обговорюється формат коаліції країн, які могли б брати участь у забезпеченні безпеки морського шляху та запобіганні його блокуванню.

При цьому підкреслюється, що остаточне рішення про повномасштабну місію поки не прийнято, а поточне розгортання має підготовчий характер.

Раніше CNN повідомило, що в Ірані активізувалася невелика, але впливова фракція релігійних фанатиків жорсткої лінії, яка заважає Трампу завершити війну на Близькому Сході.

Кілька днів тому США завдали ударів по об'єктах в іранських портах Кешм і Бандар-Аббас. Однак в адміністрації Дональда Трампа зазначили, що подібні дії не означають відновлення повномасштабної війни з Іраном, пише Fox News.

