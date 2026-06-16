Залізний CAPINT: представлено наступника французького танка Leclerc із німецьким 'духом'

Новинка з’явилася на тлі затримок розробки франко-німецького танка нового покоління.

Франко-німецька холдингова компанія KNDS представила на виставці Eurosatory 2026 новий танк для Франції, який отримав назву CAPINT (CAPacité INTermédiaire). Про це компанія повідомила у своєму пресрелізі.

Машину розглядають як чергове "проміжне" рішення на шляху до справжнього танка нового покоління, який отримав назву MGCS (Main Ground Combat System). Останнім часом цей амбітний проєкт стикається із великими труднощами.

Показаний зараз танк має посилити можливості французької армії, яка сьогодні покладається на знаменитий Leclerc, розроблений ще за часів Холодної війни.

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CAPINT побудований на вдосконаленому шасі Leopard 2A8. Для танка використали безпілотну башту KNDS France, оснащену 120-мм гарматою ASCALON. Двигун має потужність 1500 к.с., а максимальну швидкість бойової машини фахівців оцінюють у 65 км/год.

Заявлена відкрита архітектура, можливість застосування дронів для цілевказання та керування роботизованим веденим, новітня оптика та акустичні датчики, а також динамічний і активний захист. Останнє, вочевидь, повинно забезпечити захист машини не лише від ракет, а й від дронів.

"Це буде не просто окремий танк, а мультиплатформна система навколо центральної бойової платформи та роботизованих елементів, архітектура і відкрите цифрове ядро якої забезпечать масштабованість і адаптивність", – зазначали у KNDS.

Незалежні експерти відзначають, що для Франції CAPINT може бути вимушеним рішенням, адже країна сьогодні не виробляє шасі Leclerc. Водночас Німеччина виготовляє шасі Leopard 2 у значній кількості.

Нові танки – інші новини

Попри так звану "дронову революцію", європейські країни не відмовляються від розробки нових основних бойових танків. Більше того, після початку російсько-української війни роботи в цьому напрямку помітно активізувалися.

Як повідомляв УНІАН, у Німеччині стартувала розробка нового основного бойового танка, який у медіа умовно називають Leopard 3. Очікується, що його оснастять 130-мм гарматою з автоматом заряджання.

Окрім того, раніше німці представили нову "‎Пантеру"‎ з сучасною гарматою та безекіпажною баштою.

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