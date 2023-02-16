Нідерланди готові профінансувати сотні таких систем.

У Чехії вироблятимуть для України мобільні системи ППО. Вони знадобляться для боротьби з дронами-камікадзе.

Директор чеського Агентства міжурядового оборонного співробітництва (AMOS) Алесь Витечка повідомив, гроші на це дадуть Нідерланди. Як пише портал Novinky.cz, йдеться про сотні модифікованих позашляховиків Toyota зі спареними скорострільними кулеметами. Боєприпаси для них закуповуватимуться також у компаній Чехії.

За словами Витечка, проект мобільних систем ППО є відповіддю на атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України. Він пояснив, що хоча західні країни постачають Україні високотехнологічні зенітні системи, їхнє використання проти дешевих безпілотників типу Shahed коштує занадто дорого. Цю проблему мають вирішити мобільні кулеметні зенітні системи.

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Іранські дрони у війні в Україні

Як раніше повідомляв УНІАН, нещодавно стало відомо, що Іран таємно ввіз до Росії ударні безпілотники підвищеної дальності дії. Зокрема, Росія закупила 18 ударних безпілотників нового типу - 6 Mohajer-6, а також 12 Shahed 191 і 129.

На відміну від більш відомих безпілотників Shahed 131 і 136, які РФ регулярно застосовує проти України, нові моделі - саме ударні БПЛА, а не баражуючі боєприпаси. Вони здатні запускати ракети "повітря-земля" і скидати бомби.

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