Він упевнений, що наявність такої зброї – "фактор стримування для Росії".

Військовий експерт Антон Міхненко розповів, який психологічний ефект мали б поставки ракет ATACMS Україні.

Про це йшлося в ефірі телемарафону FREEДОМ.

Міхненко наголосив, що не виключає можливість отримання Україною цих ракет.

Він упевнений, що наявність такої зброї це "вже фактор стримування для Росії".

"Щоб збити можливість РФ... Скажімо так, щоб вона розуміла ризики і загрози подальшого просування, якраз потрібно використання таких ракет як ATACMS. ... Це дозволить зробити так, щоб Росія, її населення, відчуло, що війна у них, на їх території", – сказав він.

Наявність ATACMS дозволить бити по військових цілях в глибокому тилу противника (аеродроми, бази матеріально-технічного забезпечення, бази зберігання озброєння і військової техніки).

"Використання ракет ATACMS дозволить нам, в тому числі, провести деокупацію Криму, поставити в якийсь момент крапку в питанні Кримського моста, дозволить мати "довгу руку", щоб не дати їм завдавати ударів з Курської, Бєлгородської області. Просто наявність змусить Росію вже інакше думати, міркувати. Зараз вони завдають ракетних ударів в глибину по цивільній інфраструктурі. І ми зможе у відповідь робити те ж саме", – зазначив він.

Як писав УНІАН, зараз ЗСУ для ударів по російських позиціях використовують ракети для HIMARS дальністю до 80 км.

Раніше екс-заступник начальника Генштабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко сказав, що для ефективного контрнаступу українській армії потрібні далекобійні ракети ATACMS, більше реактивних систем HIMARS, MLRS, танки і авіація.

В кінці серпня помічник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що вони не надаватимуть Україні ракети ATACMS дальністю 300 км для РСЗВ HIMARS.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк наголошував, що найголовнішою зброєю, яка потрібна Україні, є системи MLRS з великою дальністю ударів. Йдеться не тільки про HIMARS, а й про інші системи, здатні "бити" на відстань більше 80 кілометрів.

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