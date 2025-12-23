Журналісти вважають, що Туреччина навряд чи розмістить на кораблі винищувачі F-35 з вертикальним зльотом.

Туреччина оголосила, що довжина її першого в історії авіаносця становитиме 300 м, що зробить це судно одним із найдовших, які є на озброєнні країн НАТО.

Нагадаємо, Туреччина має другу за величиною армію в НАТО, поступаючись за чисельністю тільки США.

Президент країни Реджеп Таїп Ердоган заявив, що роботи над новим авіаносцем уже почалися, і назвав його "старшим братом" десантного корабля TCG Anadolu турецького флоту, довжина якого становить 80 м, повідомило видання Business Insider.

Зазначається, що довжина авіаносця може сильно впливати на простір на його польотній палубі, від якого залежать як кількість розміщених літаків, так і довжина злітно-посадкової смуги і тип використовуваної катапультної системи або рампи.

Початковий проєкт авіаносця

Видання зазначило, що спочатку цей авіаносець класу MUGEM був спроєктований завдовжки 285 м. І згідно з оголошеними планами, він передбачав розміщення до 50 літаків, включно з 20, розміщеними на польотній палубі, з екіпажем у 800 осіб.

Що змінилося

Видання зазначило, що незважаючи на членство в НАТО, Туреччина давно прагне до досягнення оборонної автономії за рахунок власних військових технологій.

Наразі його довжина наближається до довжини американських авіаносців, які є найбільшими у світі. Наприклад, дина авіаносця USS Gerald R. Ford становить 337 м.

Нова довжина турецького корабля також значно перевершує довжину британських кораблів класу Queen Elizabeth, довжина яких становить 284 м, і французького Charles De Gaulle, набагато старішого судна довжиною 261 м.

Спочатку передбачалося, що новий авіаносець буде оснащений трампліном для зльоту літаків, але тепер очікується, що буде використовуватися катапультна система місцевого виробництва.

Журналісти вважають, що Туреччина навряд чи розмістить на кораблі винищувачі F-35B з вертикальним зльотом, оскільки США заявили, що не продадуть ці літаки туркам через те, що вони 2019 року купили в Росії ЗРК С-400.

Озброєння Туреччини

Наприкінці літа стало відомо, що Туреччина розробила новий реактивний 155-мм снаряд, який має прямоточний твердопаливний реактивний двигун, завдяки якому і може вражати цілі на відстані 130 км, під час пострілу зі ствола завдовжки 52 калібри.

