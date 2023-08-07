Бійці Сил оборони України ефективно використовують західні далекобійні ракети, зокрема французькі SCALP. Українським бійцям потрібно більше такої зброї, щоб знищувати ворожі цілі.
"Як бачите, Ейфелева вежа "вписалася" в український тризуб. Це так символічно і красиво виглядає. Ну і знаєте, що ворог вже давно в своїх публікаціях показує, що ракети Storm Shadow і SCALP "застосовуються". Навіть там якісь запчастини показували", - розповів представника Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в телемарафоні.
При цьому він вказав, що кожна така ракета "після кожного підпису, а тим більше якщо той підпис від глави держави" летить за призначенням, тому Україні потрібно більше такої зброї.
"Такі ракети нам дуже потрібні. Ви бачите їх результати в палаючих російських складах, знищених переправах, мостах. Це високоточна далекобійна зброя, без шансів для противника. Наближає нашу перемогу. Хотілося б ще з Storm Shadow і SCALP бачити поруч і німецьку ракету", - підсумував Гнат.
Ракети SCALP в Україні - що відомо
11 липня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж поставить Києву ракети великого радіусу дії.
У свою чергу представник ВПС України Юрій Гнат зазначив, що завдяки SCALP ЗСУ зможуть наносити противнику потужні удари.
6 серпня стало відомо, що Україна отримала від Франції далекобійні ракети SCALP, одну з котрих підписав президент Володимир Зеленський.