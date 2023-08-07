Юрій Ігнат зазначив, що Силам оборони треба більше такої зброї.

Бійці Сил оборони України ефективно використовують західні далекобійні ракети, зокрема французькі SCALP. Українським бійцям потрібно більше такої зброї, щоб знищувати ворожі цілі.

"Як бачите, Ейфелева вежа "вписалася" в український тризуб. Це так символічно і красиво виглядає. Ну і знаєте, що ворог вже давно в своїх публікаціях показує, що ракети Storm Shadow і SCALP "застосовуються". Навіть там якісь запчастини показували", - розповів представника Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в телемарафоні.

При цьому він вказав, що кожна така ракета "після кожного підпису, а тим більше якщо той підпис від глави держави" летить за призначенням, тому Україні потрібно більше такої зброї.

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"Такі ракети нам дуже потрібні. Ви бачите їх результати в палаючих російських складах, знищених переправах, мостах. Це високоточна далекобійна зброя, без шансів для противника. Наближає нашу перемогу. Хотілося б ще з Storm Shadow і SCALP бачити поруч і німецьку ракету", - підсумував Гнат.

Ракети SCALP в Україні - що відомо

11 липня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж поставить Києву ракети великого радіусу дії.

У свою чергу представник ВПС України Юрій Гнат зазначив, що завдяки SCALP ЗСУ зможуть наносити противнику потужні удари.

6 серпня стало відомо, що Україна отримала від Франції далекобійні ракети SCALP, одну з котрих підписав президент Володимир Зеленський.

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