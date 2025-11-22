Кожна подібна місія вимагає креативу, зазначили в ССО.

Сили оборони України вперше знищили російський гелікоптер Мі-8 використовуючи "deep strike" дрон. Про це повідомили в пресслужбі Сил Спеціальних Операцій ЗС України в Telegram, показавши відповідне відео.

"Кожна місія потребує креативу, починаючи від технічних характеристик засобу, закінчуючи плануванням та навченістю пілотів. Ця місія залишила для ворога дуже багато запитань, відповіді на які знають тільки члени екіпажу Мі-8, але не розкажуть", – зазначили в пресслужбі ССО.

З напису на відео зрозуміло, що збиття відбулося на території Росії – в районі населеного пункту Кутейникове Ростовської області. Гвинтокрил було збито, використовуючи український далекобійний ударний дрон FP-1.

Зазначимо, що це не перший випадок збиття російських гвинтокрилів з-за допомоги БПЛА. Наприклад, у вересні 2025 року Сили оборони України знищили російський Мі-8, використовуючи FPV-дрон.

Тоді пресофіцер 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Тарас Мишак висловлював сподівання, що подібні рішення будуть масштабуватися, а подібні ураження "стануть буденністю" та змусять росіян "перестати літати взагалі".

