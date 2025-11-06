На фронті зафіксовано появу російських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) типу "Штора". Вони працюють у відеодіапазоні FPV 6,2–7,2 ГГц.
Як повідомляє фахівець зі зв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов у Telegram, поки що йдеться про не серійні зразки, але вони вже активно випробовуються на фронті. Нові системи можуть подавляти сигнали управління та відеозв’язку FPV-дронів, які українські підрозділи почали використовувати у розширених частотних діапазонах для обходу російських перешкод.
Експерт зазначає, що ворог швидко адаптується до українських інновацій.
"Ми можемо приховувати будь-які рішення й розробки, але як тільки вони потрапляють до противника у вигляді трофея — інформація миттєво поширюється, і вони починають створювати власні аналоги або засоби протидії", — зазначає "Флеш".
Війна дронів - Росія модернізує дрони
Як повідомляв УНІАН, Росія масово впроваджує та розвиває дистанційне керування далекобійними дронами через mesh-мережі, вже у жовтні окупанти таким чином почали полювати на українські потяги.
"Флеш" пояснив, що ворог формує динамічну мережу взаємної ретрансляції, яка робить керування та зв’язок із безпілотниками стійкішими навіть за дії РЕБ.