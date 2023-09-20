Як повідомили французькі ЗМІ, Україна та Франція обговорюють можливість передачі винищувачів Mirage 2000 і нібито "близькі до укладення угоди".

У Повітряних силах прокоментували публікацію у французьких ЗМІ про можливість отримання Україною винищувачів Mirage від Франції.

Так, французький портал Intelligence Online заявив, що Україна та Франція обговорюють можливість передачі українським льотчикам винищувачів Mirage 2000, і за даними ресурсу, сторони вже нібито "близькі до укладення угоди".

Intelligence Online стверджує, що "нещодавно представники ЗСУ здійснили робочу поїздку до Франції, щоб узгодити деталі угоди". Йшлося нібито про придбання Повітряними силами деякої кількості старих винищувачів моделі Mirage 2000D для завдання повітряних ударів по наземних об'єктах.

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Водночас речник Повітряних сил Юрій Ігнат в коментарі LIGA.net скептично відреагував на цю інформацію, і фактично не підтвердив написане у матеріалі французьких журналістів.

"Коментуючи цю інформацію, Ігнат сказав: "Та які міражі іще, скільки можна?", - пише видання.

Винищувачі Mirage - що про них відомо

Mirage 2000D оптимізовано для польотів на низькій висоті та наземної атаки/наземної підтримки та може нести капсули електронної розвідки ASTAC, вдосконалені капсули інфрачервоного/відеоспостереження/лазерного наведення та запускати крилаті ракети SCALP-EG/Storm Shadow і бомби з лазерним наведенням.

Як відомо, на початку березня у Франції заявили, що розглядають передачу Україні винищувачів Mirage 2000 і можуть розпочати навчання українських пілотів у Польщі.

Згодом французькі ЗМІ повідомили, що на авіабазах у Франції тренуються 30 українських пілотів. Однак потім спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що вони там проходять навчальні курси для авіанаводчиків, а не пілотів винищувачів.

У кінці березня повідомлялося, що Франція хоче поставити Україні 40 винищувачів свого виробництва - Mirage 2000.

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