Пропозиція України країнам Перської затоки щодо дронів має реальну вагу, - Forbes

Україна має досвід боротьби з "Шахедами", яким вона може поділитися, але за однієї умови.

Україна готова направити найкращих фахівців з перехоплення безпілотників на Близький Схід, але є один нюанс.

Як пише Forbes, президент Володимир Зеленський поставив умовою цієї пропозиції те, що лідери країн Перської затоки змусять російського диктатора Володимира Путіна припинити вогонь як мінімум на 2 тижні, а можливо, і на 2 місяці.

Видання нагадало, що ця пропозиція пролунала через кілька днів після того, як Іран завдав удару дронами по Дубаю та американським військовим базам в Іраку, Бахрейні, Кувейті та Катарі.

Відео дня

Які проблеми у США і країн НАТО

Микола Мельник, колишній український офіцер 47-ї механізованої бригади, сказав: "Головний урок для армії США полягає не тільки в тому, що у противника є така зброя, а в тому, що вона дешева і ефективна".

У зв'язку з цим видання нагадало, що в квітні 2025 року хусити збили 7 американських безпілотників Reaper менш ніж за півтора місяця, завдавши Ємену збитків на суму понад $200 млн. "Наші супротивники використовують безпілотники вартістю $10 тис., які ми збиваємо ракетами вартістю $2 млн. Ця крива витрат і вигод перевернута", - прокоментував тоді ситуацію генерал армії Брайан П. Фентон під час слухань у Конгресі.

Видання вказало, що європейські члени НАТО зіткнулися з тією ж арифметикою. Журналісти навели приклад, що коли російські "Шахеди" восени минулого року залетіли в повітряний простір Польщі, міністр закордонних справ Радослав Сікорський прямо заявив: "Неекономічно і непрактично захищати наш простір винищувачами F-35, які використовують ракети Sidewinder проти безпілотників".

Як це робить Україна

У статті йдеться про те, що Україна має серйозний досвід протидії російським дронам, які атакують її з самого початку повномасштабного вторгнення Росії. До того ж цей досвід набутий в умовах обмежених запасів засобів ППО, включаючи дефіцитні перехоплювачі Patriot.

Справа дійшла навіть до того, що тепер Росія "не може достатньо швидко поповнювати запаси зенітних ракет, щоб наздогнати кампанію українських безпілотників проти військової та енергетичної інфраструктури".

Видання додало, що в 2025 році Україна знищила дорогі системи ППО росіян на $4 млрд – в основному за рахунок дешевих безпілотників.

Глава Українського центру безпеки і співробітництва, військовий експерт Сергій Кузан вважає, що Україна показала, що багаторівнева, децентралізована ППО, яка поєднує системи ППО, засоби радіоелектронної боротьби, недорогі перехоплювачі і мобільні групи - ефективна.

Чому пропозиція України має реальну вагу

Після того, як Росія почала бити по Україні "Шахедами" в 2022 році, Київ відстежив і перехопив близько 57 тис. з них, розробивши багаторівневі, недорогі мережі перехоплення через необхідність, викликану нестачею західних засобів ППО.

У лютому командувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський заявив, що розроблені в Україні безпілотники-перехоплювачі знищили понад 70% "Шахедів" над Київською областю, здійснивши близько 6300 вильотів за місяць і збивши понад 1500 російських безпілотників різних типів.

Україна також розробила різні безпілотники-перехоплювачі, такі як "Восьминіг", ціна яких близько $3000. Ліцензію на серійне виробництво "Восьминога" отримали 16 українських виробників, а Великобританія підписала угоду про виробництво декількох тисяч одиниць на місяць.

"США та їх союзники в Перській затоці можуть володіти переважною вогневою потужністю, але Іран все ще може завдати серйозної шкоди за допомогою недорогих безпілотників у великих масштабах. Їм явно піде на користь такий важко здобутий український досвід у розгортанні дешевих безпілотників-перехоплювачів, що дозволить створити економічно ефективний рівень протиповітряної оборони", - вважає видання.

Співробітниця Фонду Карнегі Дара Массіко написала в Х: "Те, що я бачу сьогодні проти наших баз... вимагає від наших військових якомога швидше вжити додаткових заходів для впровадження в практику уроків оборони, отриманих Україною".

Ситуація на Близькому Сході

28 лютого США за підтримки Ізраїлю завдали удару по Ірану, ліквідувавши практично все вище керівництво країни. У президента США Дональда Трампа пояснили, що такі заходи були необхідні для того, щоб Іран ніколи не зміг мати ядерну зброю.

У відповідь Іран завдав удару "Шахедами" по військових базах і посольствах США в країнах Перської затоки.

Вас також можуть зацікавити новини: