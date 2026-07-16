Цифри вражають: скільки насправді найсучасніших винищувачів J-20 має Китай

Темпи його виробництва можуть дозволити Пекіну до кінця десятиліття отримати близько тисячі таких винищувачів.

Китай продовжує швидкими темпами розширювати парк винищувачів п'ятого покоління J-20 Mighty Dragon. За оцінками військових аналітиків, станом на середину 2026 року Повітряні сили Народно-визвольної армії Китаю вже отримали близько 500 таких літаків, що робить J-20 одним із наймасовіших сучасних винищувачів у світі, пише TWZ.

Попри те, що останнім часом увага прикута до китайських бойових літаків шостого покоління, саме J-20 залишається ключовим елементом модернізації китайської авіації. Аналітики зазначають, що головною перевагою програми стали не лише технології малопомітності, а й безпрецедентні темпи серійного виробництва.

J-20 здійснив перший політ у 2011 році, а на озброєння був прийнятий наприкінці 2016-го. Він став третім у світі винищувачем п'ятого покоління, який розпочав повноцінну службу після американських F-22 Raptor та F-35 Lightning II.

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За роки експлуатації літак неодноразово модернізували. Китай замінив російські двигуни на власні силові установки, створив двомісну модифікацію, а також удосконалив авіоніку та озброєння.

За оцінками аналітичного центру RUSI, до кінця 2025 року китайська промисловість уже випускала приблизно 120 J-20 щороку, а на озброєнні перебували близько 300 машин. Водночас китайський військовий експерт Андреас Руппрехт вважає, що до середини 2026 року кількість поставлених літаків зросла вже приблизно до 500.

Наразі J-20 перебувають на озброєнні щонайменше 14 бойових авіапідрозділів ВПС Китаю, а також використовуються у навчальних та випробувальних центрах. Частина частин уже отримує модернізовану версію J-20A.

Аналітики прогнозують, що за нинішніх темпів виробництва до 2030 року Китай може мати близько 1000 винищувачів J-20 різних модифікацій. Це дозволить Пекіну суттєво посилити свої військово-повітряні сили на тлі розвитку авіації США та інших країн.

Водночас експерти наголошують, що найбільшою перевагою Китаю стають саме масштаби виробництва сучасної авіаційної техніки. На їхню думку, здатність швидко випускати сотні високотехнологічних літаків може мати не менше стратегічне значення, ніж їхні бойові характеристики.

J-20 - головні новини

Минулого року стало відомо, що повітряні сили Китайської Народної Республіки почали експлуатувати двомісний варіант винищувача п'ятого покоління J-20.

Винищувач міг отримати позначення J-20S або J-20B. Перші фото з літаком з’явилися кілька років тому, але майже ніякої інформації про нього з тих пір представлено не було.

Дехто з фахівців вважає, що двомісний варіант J-20 можна буде використовувати для керування БПЛА, а також для радіоелектронної боротьби. Розподіл функцій дозволить менше навантажувати пілота під час роботи зі складними системами.

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