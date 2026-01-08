Військова міць Китаю почала загрожувати перевазі Заходу в Тихому океані, - The Times

Китайська армія вже серйозно модернізована і може скласти конкуренцію навіть самим США.

Китай за останні 5 років створив величезну кількість винищувачів-невидимок і високоточних ракет великої дальності.

Це показало дослідження, автори якого вважають, що подібне є "вражаючим" досягненням Пекіна. Крім того, така ситуація ставить під загрозу панування Заходу в Тихому океані, пише The Times.

Видання зазначило, що Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) тепер має цілу низку літаків і озброєння, здатних загрожувати американським кораблям і авіабазам на відстані 1000 км і більше, що ставить під загрозу перевагу США в повітрі в будь-якому потенційному майбутньому конфлікті через Тайвань.

Постачальники НОАК виробляють винищувачі-невидимки п'ятого покоління J-20A зі швидкістю 120 одиниць на рік, що більш ніж удвічі перевищує кількість, що закуповується ВПС США їх найближчим аналогом, F-35. НОАК також закуповує в рік сотню винищувачів J-16.

Крім того, під час останньої напруженості між Індією і Пакистаном, китайська ракета PL-15, яка є на озброєнні пакистанських ВПС, збила індійський винищувач Rafale французького виробництва з відстані майже 193 км.

Видання з посиланням на звіт Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI), лондонського аналітичного центру з питань безпеки, зазначило, що як PL-15, так і PL-17 мають більшу дальність дії, ніж будь-яка ракета, вироблена США, Росією або Європою.

Що є у Китаю

"НОАК в даний час має цілий ряд засобів, здатних загрожувати літакам-заправникам ВПС США, авіаносним групам ВМС США і передовим авіабазам на відстані 1000 км і більше", - зазначено в звіті.

Зокрема, до них відносяться тисячі балістичних і крилатих ракет великої дальності наземного, повітряного і морського базування, а також зенітні ракети великої дальності наземного базування і зенітні ракети великої дальності, що розміщуються сотнями сучасних винищувачів п'ятого покоління.

Зараз у Китаю є військово-повітряні сили, підтримувані ракетними і комунікаційними системами, які фактично перебували б на його території - Тайвань знаходиться всього в 144 км від материка, в той час як США, хоча технічно і можуть бути трохи переважаючими, перебували б на межі своєї оперативної дальності.

"Очолювані США західні сили, можливо, все ще зможуть домогтися локальної і тимчасової переваги в повітрі в потенційному конфлікті, використовуючи свій більший оперативний досвід. Але нинішнє зростання можливостей Китаю досить вражаюче і швидке, щоб традиційна перевага західної авіації більше не була гарантована", - йдеться в звіті.

Політика Сі Цзіньпіна

Модернізація НВАК стала ключовою політикою президентства Сі Цзіньпіна. Видання зазначило, що довгий час Китай робив ставку виключно на чисельність своєї армії. Але після того, як у 2003 році США перемогли в Іраку, Пекін був вражений і усвідомив необхідність змін, щоб конкурувати з армією США.

Тепер же китайська армія, чисельність особового складу якої становить 2 млн осіб, половина з яких служить у сухопутних військах, значно модернізувалася завдяки масштабному зростанню кількості та якості військової техніки.

Конкуренція з США

Зараз у її військово-морському флоті більше кораблів, ніж у ВМС США. Однак у неї всього 3 авіаносці в порівнянні з 11 у Америки, і поки вони діють тільки в західній частині Тихого океану, в той час як ВМС США діють по всьому світу.

Крім того, існує думка, що Військово-повітряні сили США в будь-якому конфлікті матимуть перевагу в повітрі, якщо не домінування, завдяки сучасним винищувачам і бомбардувальникам-невидимкам.

Це може бути помилкою, вважає Джастін Бронк, автор доповіді RUSI:

"Це сфера, де США і Захід були привчені до ідеї, що нам практично гарантована перевага. Існувало припущення, що їм знадобляться роки, щоб наздогнати".

Як йдуть справи у Росії

Він попередив, що така самовпевненість є небезпечною. Навіть Росія, чиї технології тепер повністю перевершені китайськими, все ще може становити загрозу для Заходу, особливо після досвіду, отриманого у війні проти України, зазначив Бронк.

Видання зазначило, що російські втрати показали, наскільки сильно РФ відстала від Китаю. Але при цьому вона швидше замінювала винищувачі Су-34, ніж втрачала їх, що говорить про те, що Росія краще підготовлена до війни із Заходом, ніж до вторгнення в Україну в 2022 році.

Інші новини про зброю у Китаю

Нещодавно стало відомо, що Китай значно розширює потужності з виробництва ракет.

Зокрема, з 2020 року Китай здійснює масштабне розширення об'єктів, пов'язаних з виробництвом ракет. Про це свідчать аналізи супутникових знімків, карт і урядових повідомлень.

