Компанія, яка таємно поставила ЗРК Україні, створить 'Золотий купол' Трампа

Поки що не повідомляється, які саме засоби мають бути розроблені у рамках програми SHIELD.

Американська оборонна компанія V2X уклала контракт з Агенцією протиракетної оборони США на створення системи багаторівневого захисту SHIELD із невизначеним обсягом постачань.

Як зазначає Defence-ua.com, програма SHIELD створена для розробки новітніх рішень для підтримки багаторівневої архітектури протиракетної оборони ЗС США.

Зазначається, що максимальна сума контрактів, укладених за цим проєктом, може сягати $151 млрд і саме вони стануть основною для ініціативи президента США Дональда Трампа зі створення "Золотого купола", загальна вартість якого може скласти понад $170 млрд.

Відео дня

Поки що не повідомляється, які саме засоби мають бути розроблені у рамках програми SHIELD.

У V2X тільки зазначили, що будуть співпрацювати з агенцією протиракетної оборони для прискорення впровадження інноваційних оборонних можливостей у різних галузях.

"Контракт SHIELD IDIQ відповідає тій роботі, яку V2X виконує для захисту своєї країни: від підтримки ключових програм у галузі сенсорних технологій і протиракетної оборони, до забезпечення інтегрованих оборонних операцій по всьому світу", - прокоментував президент та виконавчий директор компанії Джеремі К. Венсінгер.

Нагадаємо, компанія V2X відома тим, що таємно відправила Україні на випробування зенітний ракетний комплекс Tempest.

Інші новини про зброю

Раніше стало відомо, що понад 60% американців підтримують постачання американської зброї Україні для боротьби з російськими окупантами.

Згідно результатів опитування Фонду Рональда Рейгана, зафіксовано рекордний рівень підтримки України, а саме 64%, зростання підтримки НАТО - 68%.

Вас також можуть зацікавити новини: