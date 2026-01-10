У Німеччині три невідомі дрони перехитрили систему Arrow 3, яка має збиває 'Орєшнік', - ЗМІ

Три безпілотники безперешкодно літали над ключовою РЛС комплексу за кілька днів до розгортання. Інцидент у Берліні кваліфікували як навмисне шпигунство.

Німеччина зіткнулася з серйозною прогалиною в безпеці під час розгортання однієї з ключових систем протиракетної оборони Європи – ізраїльської Arrow 3, призначеної зокрема для перехоплення російського комплексу "Орєшник".

Як повідомляє Defense Romania, за два дні до офіційного введення системи в початкову бойову готовність над радіолокаційною станцією Arrow 3, розгорнутою на авіабазі поблизу міста Аннабург у федеральній землі Саксонія-Ангальт, були зафіксовані три невідомі безпілотники. Вони літали на висоті близько 100 метрів безпосередньо над РЛС, що є ключовим елементом системи.

До місця подій оперативно прибув підрозділ швидкого реагування Бундесверу. Військові змогли встановити візуальний контакт із дроном за допомогою власного БПЛА та спробували перехопити порушників. Для цього використовували штурмові гвинтівки G27P з ізраїльськими "розумними" прицілами Smash X4, які позиціонуються як ефективний засіб боротьби з дронами. Однак жоден із безпілотників збити не вдалося – вони зникли з району.

Відео дня

Після розслідування німецька контррозвідка та військова поліція класифікували інцидент як "навмисне шпигунство". Експерти звертають увагу, що йдеться про систему вартістю понад 3,5 мільярда доларів, яка фактично є одним з небагатьох елементів захисту Європи від міжконтинентальних балістичних ракет.

Попри те що стратегічні об’єкти зазвичай прикриваються багатошаровою ППО, у цьому випадку оборона, ймовірно, ще не була повністю розгорнута, оскільки система лише входила в експлуатацію. Водночас аналітики зазначають, що саме Росія може бути зацікавленою стороною, адже за останні роки невідомі дрони неодноразово фіксувалися над чутливими об’єктами в різних країнах Європи.

Фахівці попереджають: якщо протидроновий захист таких систем не буде суттєво посилений, то у разі прямого конфлікту між РФ та Європою Arrow 3 може стати однією з перших цілей, причому для її виведення з ладу можуть знадобитися не дорогі ракети, а кілька дешевих безпілотників. Ризик посилюється тим, що радіолокаційна станція Arrow 3 є стаціонарною, а її координати відомі заздалегідь.

Попри перше розгортання у 2025–2026 роках, повної бойової готовності Arrow 3 у Німеччині очікують лише у 2030 році. Водночас Берлін планує налагодити локальне виробництво ракет-перехоплювачів та додатково закупити ще кілька таких систем на суму близько 3 мільярдів євро.

Що відомо про Arrow 3

У грудні стало відомо, що Німеччина може підписати нову угоду з Ізраїлем щодо розширення контракту на постачання системи протиракетної оборони Arrow 3 та ракет-перехоплювачів до них. Сума контракту може становити 3 млрд євро.

Контракт щодо Arrow 3 між Єрусалимом та Берліном передбачає, що сторони можуть розгорнути спільне виробництво ракет у Німеччині, швидше за все, на потужностях MBDA Deutschland, однак офіційно про це не повідомлялося.

Вас також можуть зацікавити новини: