Американська відповідь російським 'Цирконам' спуститься на воду вже цього року

Перший американський есмінець Zumwalt (DDG-1000) вийде з сухого дока вже в 2026 році. Так ВМС США отримають власну відповідь на російські гіперзвукові ракети "Циркон", пише Defense Express.

Як пише NavalNews, плани щодо виходу есмінця з сухого дока були озвучені під час панельної дискусії за участю менеджера програми капітана Клінта Лоулера. Роботи над кораблем були завершені ще в 2025 році, а ракетні шахти Advanced Payload Module встановили в листопаді цього ж року.

Відзначається, що в сухому доці з Zumwalt зняли обидві 155-мм гарматні системи. Замість однієї з них встановлені гіперзвукові ракети Conventional Prompt Strike. Вільний простір від другої гарматної системи застосували під інші, не вказані потреби.

У виданні додали, що з закінченням робіт над Zumwalt ВМС США отримають перший корабель, оснащений гіперзвуковим озброєнням. В цілому подібну модернізацію повинні пройти і два інших есмінця цього класу - USS Micheal Monsoor (DDG-1001) і USS Lyndon B. Johnson (DDG-1002).

Також у виданні зазначили, що пускові установки для Zumwalt є точною копією аналогічних для атомних підводних човнів класу Virginia в модифікації Block V. Журналісти нагадали, що в 2025 році була замовлена вже наступна ітерація цих підводних човнів - Block VI.

Zumwalt стане платформою для гіперзвукової зброї - що відомо

Раніше Associated Press повідомляло, що ескадрений міноносець Zumwalt буде використовуватися як платформа для гіперзвукової зброї.

Один з трьох Zumwalt перебував на верфі в Міссісіпі. Робітники встановили на нього ракетні труби, які замінили здвоєні вежі від гарматної системи, яка так і не була задіяна через свою дорожнечу. У майбутньому корабель зможе стріляти гіперзвуковими ракетами, що значно підвищить його ефективність.

За останні 20 років у США розробили кілька типів гіперзвукової зброї. Крім цього, Росія і Китай останнім часом почали активніше проводити випробування цього виду зброї, що чинило тиск на американців.

