Швидкість 13 тисяч км/год: у ЗСУ розповіли про ракету, якою РФ вдарила по Львову

Наразі офіційно не підтверджено, чи було застосовано саме ракету "Орєшнік".

Під час атаки по Львову у четвер, 8 січня, російські окупаційні війська застосували балістичну ракету. Її тип буде встановлено після вивчення всіх її елементів.

Таку заяву зробили в Повітряному командувані "Захід" Повітряних сил ЗСУ. Зазначається, що обʼєкти інфраструктури у Львові було атаковано о 23:47.

"Повітряна ціль рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину по балістичній траєкторії", – йдеться в повідомленні.

У командуванні "Захід" наголосили, що всі сили і засоби перебувають у постійній готовності до відбиття ворожих ударів з повітря.

Удар РФ по Львову

О 23:47 8 січня у Львові пролунала серія потужних вибухів. Сталося це під час повітряної тривоги, яку оголосили через загрозу застосування ворогом балістики з полігону "Капустин Яр".

Наразі немає офіційного підтвердження того, чи ворог застосував ракету "Орєшнік". Відомо, що було атаковано обʼєкт критичної інфраструктури, про що повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький. На щастя, минулося без постраждалих.

На місці атаки провели лабораторні дослідження, радіаційний фон – у межах норми. Перевищення рівня шкідливих речовин у повітрі також не зафіксовано.

