У Львові під час тривоги пролунали потужні вибухи: що відомо

Влада попереджає про можливі загрози протягом ночі.

Ввечері у четвер, 8 січня, у Львові під час повітряної тривоги через загрозу балістики пролунала серія потужних вибухів. Їх чули близько 23:46.

Мер Львова Андрій Садовий підтвердив вибухи. За його словами, встановлюється, що саме відбулося і в якому саме районі.

Згодом очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що на Львівщині було атаковано обʼєкт критичної інфраструктури. Більше інформації пообіцяли надати згодом.

При цьому Козицький заявив, що протягом ночі можливі нові загрози:

"Цієї ночі можуть бути нові загрози. В разі оголошення повітряної тривоги негайно перейдіть в укриття".

У мережі зʼявляються повідомлення про те, що місто могло зазнати атаки російською ракетою "Орєшнік". Однак офіційної інформації з цього приводу немає.

Доповнено. Андрій Садовий заявив, що постраждалих внаслідок удару немає.

"Чи був це "Орєшнік" – наразі не відомо. Інформацію нададуть військові. Є приліт по об’єкту критичної інфраструктури. На місці працюють усі відповідні служби, триває ліквідація пожежі. Інформації про постраждалих наразі немає. Цивільні об’єкти та житлові будинки міста не постраждали", – йдеться в заяві міського голови.

Атаки РФ по Україні

8 січня російські загарбники атакували Кривий Ріг. Там пошкоджено житлові будинки. Відомо про одну загиблу – це жінка 77 років.

Крім того, щонайменше 23 людини постраждало. Серед них – шестеро дітей. Одна людина у вкрай важкому стані, інформували представники тамтешньої влади.

Також під обстрілом окупантів перебував Херсон. Росіяни вдарили по кафе у середмісті. Відомо про трьох загиблих людей. Є поранені.

