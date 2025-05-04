Незважаючи на те, що проєкт МіГ 1.44 було скасовано ще 2000 року, у РФ поспішили вказати на схожість між ним і J-20.

Є ймовірність, що китайці скопіювали деякі конструкції у СРСР під час проєктування свого винищувача-невидимки J-20.

Таке припущення висловив Айзек Сейтц, оглядач 19FortyFive Defense. "Володіючи схожим компонуванням крила, Китай міг "запозичити" деякі ідеї дизайну у невдалого радянського винищувача п'ятого покоління МіГ 1.44", - припустив оглядач.

Сейтц розповів, що МіГ 1.44, також відомий як проєкт Мікояна 1.44/1.42 (два побудованих прототипи отримали назви 1.44 і 1.42), демонстрував технології, розроблені конструкторським бюро Мікояна. Він мав стати винищувачем 5-го покоління, що містив у собі передову авіоніку, технологію скритності, надманевреність і можливості надкруїзного польоту.

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Передбачалося, що це буде відповідь американській програмі Advanced Tactical Fighter.

Замовлення на винищувач нового покоління Мікояну надійшло 1983 року, і після масштабних експериментів бюро зупинилося на конструкції з трикутним крилом, схожим на качине.

МіГ 1.44 був спроектований для оснащення двигуном АЛ-41Ф. Імовірно був здатний досягати швидкості близько 1500 км/год і мав дальність польоту до 4500 км. Він мав 12 внутрішніх і 8 зовнішніх точок підвіски, сумісних із широким спектром радянських ракет, включно з Х, КАБ і керованими ракетами Р-73/Р-77.

"Незважаючи на амбітний дизайн, інтегрована авіоніка і можливості малопомітності МіГ 1.44 залишаються невідомими через закриття проєкту", - повідомив оглядач.

Він уточнив, що проєкт закрили під час розпаду СРСР.

Chengdu J-20, також відомий як Mighty Dragon - багатоцільовий винищувач-невидимка 5-го покоління, розроблений для армії Китаю.

Оглядач зазначив, що J-20 має змішаний фюзеляж і V-подібний хвіст для малопомітності та високошвидкісних характеристик. Його конструкція включає елементи з різних джерел, деякі мають разючу схожість з F-22.

J-20 оснащений двома турбовентиляторними двигунами. Максимальна швидкість літака - 2100 км/год, дальність польоту - 3400 км, а практична стеля - 18 тис. м. Літак здатний нести різноманітне озброєння, зокрема ракети класу "повітря-повітря" і "повітря-земля". J-20 надійшов на озброєння китайської армії у вересні 2017 року.

Незважаючи на те, що МіГ 1.44 було скасовано ще 2000 року, у РФ поспішили вказати на схожість між ним і J-20. Мікоян заперечував будь-яку причетність до розробки J-20. Однак у 2011 році журналісти з'ясували, що Мікоян допомагав у розробці J-20.

"Схоже, вони отримали доступ... до документів, що стосуються Мікояна - літака, який Міністерство оборони обійшло стороною у своєму тендері на створення винищувача-невидимки", - сказало джерело Reuters.

Також спливла інформація, що китайці справді купували деталі та технології у Мікояна.

Однак, як зазначив Сейтц, усередині J-20 все по-іншому і неможливо сказати, яку частину авіоніки китайці скопіювали з Мікояна.

Оглядач дійшов висновку, що J-20 не є копією МіГ 1.44. Однак, судячи з доказів, Мікоян допомагав Китаю в розробці їхнього літака.

"Цей крок, ймовірно, був зроблений у світлі важкого фінансового становища Мікояна на початку 2000-х років. Незалежно від цього, китайці повинні подякувати СРСР за свій перший літак 5-го покоління", - констатував оглядач.

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Європа планує працювати над розробкою свого винищувача, щоб замінити F-35. Це відбувається через те, що в Європі почали хвилюватися щодо надійності Америки після того, як США припинили військову допомогу Україні.

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