Ця майстерня створена для забезпечення потреб підрозділів ЗСУ.

Міністерство оборони України офіційно дозволило експлуатацію нової мобільної авторемонтної майстерні, розробленої фахівцями одного з підприємств українського оборонно-промислового комплексу.

Як зазначається у повідомленні на сайті Міноборони, майстерня створена для забезпечення потреб підрозділів Збройних сил України.

Новий зразок мобільної автомайстерні відзначається компактністю та значно кращою маневреністю, порівняно з існуючими пересувними майстернями на шасі застарілих радянських вантажівок ЗІЛ-131. Нова ремонтна майстерня може бути встановлена на шасі різних моделей пікапів-позашляховиків від світових виробників.

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"Майстерня укомплектована інструментами та обладнанням для виконання шиномонтажних, зварювальних, автослюсарних робіт. Вона здатна заряджати автомобільні акумулятори завдяки спеціальному пристрою, а також виконувати діагностичні роботи з використанням спеціалізованого комп’ютерного обладнання", - йдеться у повідомленні.

Крім того, мобільна автомайстерня обладнана краном-стрілою з вантажопідйомністю 500 кг і лебідкою з тягловим зусиллям у 5 тонн.

"Вже певна кількість таких мобільних майстерень на шасі пікапів була передана бойовим підрозділам. Ця ремонтна майстерня здатна вирішувати питання поточного ремонту та обслуговування автомобільної та бойової техніки підрозділів рівня рота-батальйон", - пояснили у міністерстві.

Інші військові розробки

Як повідомлялося, консорціум Team Tempest опублікував фото, на яких показано збірку демонстратора технологій перспективного винищувача шостого покоління.

На фото можна бачити передню частину фюзеляжу літака, над яким зараз працюють на заводі BAE Systems у Вартоні (Велика Британія). Концепт винищувача нового покоління Tempest було представлено ще у 2018 році.

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