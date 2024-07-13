Зазначається, що українські військові оснастили такими боєприпасами свої дрони, які точно б'ють у ціль.

Новий тип зброї для безпілотників починає заявляти про себе на фронті в Україні - боєприпаси, що добре підходять для унікальних можливостей невеликих дронів.

Видання Forbes пише, що військові почали використовувати терміт, який здатний пропалити метал.

Горить при температурі 4 000 градусів за Фаренгейтом

Терміт, що горить, зазвичай складається з суміші оксиду заліза та алюмінію. Він горить тому, що кисень, який міститься в іржі, сильніше притягається до алюмінію, ніж до заліза, тому йому не потрібен кисень іззовні, і він буде горіти під водою. Досягаючи температури близько 4 000F, термітна реакція має тенденцію розплавляти все, до чого торкаються.

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На відміну від інших типів зброї, терміт повинен перебувати дуже близько до цілі. Саме тому термітні гранати AN-M14 армії США більше належать до класу засобів руйнування, ніж до зброї, і використовуються для "пошкодження, знерухомлення або знищення транспортних засобів, систем озброєння, укриттів або боєприпасів". Невеликий дрон чудово підходить для доставки таких гранат до цілі.

Синергія дронів і боєприпасів

Поєднання безпілотників і терміта - потужна комбінація, оскільки точне доставлення дрона може спрямувати терміт саме туди, де він матиме найбільший ефект. І навіть невелика зеленка може спричинити велику пожежу.

Терміт не такий ефективний проти броні, як боєголовки з кумулятивними зарядами, і не такий корисний для протипіхотного застосування, як осколкові, і не має такої потужної вибухової сили, як термобаричні конструкції. Але він дуже корисний для точних атак по легкозаймистих цілях.

У міру того, як Україна посилює атаки безпілотників на російські нафто- і газосховища та електропідстанції, термоміт, імовірно, буде використовуватися все частіше. Металеві клітки, які росіяни почали встановлювати навколо об'єктів інфраструктури, навряд чи зможуть зупинити українців.

Атаки України по території РФ - останні новини

9 липня джерело УНІАН повідомило, що ГУР Міноборони України та Служба безпеки нашої країни атакували нафтобазу в місті Калач-на-Дону.

13 липня Ростовська область Росії опинилася під атакою дронів, унаслідок чого в Цимлянському районі регіону сталася пожежа на нафтобазі.

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