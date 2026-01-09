На заздрість росіянам: встановлено абсолютний рекорд кількості випущених за рік F-35

F-35 є наймасовішим в історії винищувачем п’ятого покоління.

Компанія Lockheed Martin поставила у 2025 році 191 літак F-35, суттєво перевершивши попередній рекорд у 142 винищувачі. Про це виробник повідомив на офіційному сайті.

У компанії кажуть, що зараз річне виробництво F-35 уп’ятеро перевищує виробництво будь-якого іншого винищувача союзників, що відображає зрілість програми.

Загальна кількість побудованих F-35 сьогодні перевищує 1200 одиниць. Це робить F-35 наймасовішим в історії винищувачем п’ятого покоління.

Інші країни можуть лише мріяти про такі показники. Для порівняння, росіяни у кращому випадку змогли виготовити лише 20-30 серійних винищувачів п’ятого покоління Су-57.

Китайських літаків Chengdu J-20 значно більше – сьогодні їх нараховується близько 300 одиниць. Водночас відповідність літака вимогам п’ятого покоління перебуває під великим питанням (те саме, до речі, стосується і російського винищувача).

F-35 демонструє успіхи не тільки на міжнародному ринку, а й на полі бою. Так, F-35 відігравали одну з ключових ролей у придушенні іранської протиповітряної оборони під час операції "‎Опівнічний молот"‎, яку було проведено у червні 2025-го.

Довідка УНІАН. F-35 – це не один літак, а ціле сімейство винищувачів, побудованих на єдиній основі.

До його складу входить базова версія F-35A, версія скороченого злету та вертикального приземлення F-35B та палубний літак для ВМС США F-35C. Варіант для Ізраїлю отримав назву F-35I. Він має унікальний набор радіоелектронного обладнання.

Винищувач F-35 може нести широкий спектр високоточної зброї – від керованих бомб з лазерним наведенням до далекобійних крилатих ракет.

Раніше УНІАН повідомив, що Бельгія отримала перші винищувачі F-35. Цю подію українські фахівці назвали дуже важливою, адже передача нових літаків може пришвидшити поставки нашій країні F-16, які є у розпорядженні бельгійських ВВС.

Також повідомлялося, що британські F-35B отримають нові ракети MBDA Meteor, які дадуть величезну перевагу над російськими літаками. Передбачається, що дальність ракети досягає 200 км.

