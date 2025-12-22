'Суперзброя' з нюансом: російські С-500 навряд чи вміють збивати F-35, - The Jerusalem Post

Джерела в оборонних структурах кажуть, що російська система ППО ще не готова реально протистояти винищувачам-невидимкам Заходу.

Заяви Росії про те, що її новітня система протиповітряної оборони С-500 здатна ефективно протистояти винищувачам-невидимкам F-35, викликають серйозні сумніви у фахівців. Про це з посиланням на джерела в оборонному секторі повідомляє The Jerusalem Post.

За словами співрозмовників видання, твердження Москви про повну готовність С-500 та її здатність "перемагати" західні F-35 навряд чи відповідають реальності. Одне з джерел зазначило, що Росія регулярно робить перебільшені й недостатньо підтверджені заяви щодо своїх озброєнь – як для стримування потенційних противників, так і для просування експорту на зовнішні ринки.

Систему С-500 планували ввести в експлуатацію ще кілька років тому. Очікування її розгортання озвучувалися у 2021 та 2024 роках, однак жоден із цих термінів фактично не був дотриманий. Водночас війна проти України, за оцінками джерел, виявила низку слабких місць російських збройних систем і поставила під сумнів багато публічних заяв Кремля про їхні можливості.

Відео дня

Виявлення – не означає знищення

Інше джерело припустило, що С-500 теоретично може отримати нові можливості виявлення, які дозволять відстежувати F-35 на відстані сотень кілометрів. Водночас воно наголосило: саме по собі виявлення не означає здатності знищити ціль.

"Відстежувати винищувач-невидимку та зіставити його рух із засобами ураження, здатними його збити, – надзвичайно складне завдання", – зазначив співрозмовник видання.

Загалом джерела сумніваються, що С-500 нині перебуває на такому рівні готовності, який дозволив би звести нанівець перевагу США та Ізраїлю, здобуту завдяки використанню F-35.

Уроки Ірану та роль F-35

На відміну від С-500, системи С-300 та С-400 добре відомі й застосовуються з середини 1980-х років. Іран, зокрема, витратив значні кошти на закупівлю С-300 у Росії, розраховуючи захистити ними свою ядерну програму. Однак у 2024 році Ізраїль знищив усі п’ять іранських комплексів С-300 у відповідь на ракетні атаки Тегерана.

Це, за даними Jerusalem Post, значно полегшило Ізраїлю подальші удари по іранській ядерній інфраструктурі в червні цього року. Відтоді Іран активно шукає способи посилити свою ППО, а повідомлення про "революційні" російські системи, здатні нейтралізувати F-35, викликають у Тегерані особливий інтерес.

Навіть ті джерела, які скептично оцінюють нинішні можливості С-500, визнають: у перспективі ситуація може змінитися. Саме тому, за їхніми словами, США та Ізраїлю вже зараз варто готувати відповідні військово-технологічні контрзаходи.

У разі повного введення С-500 в експлуатацію Росія, як стверджується, отримає систему, здатну вражати не лише літаки, а й супутники та інші космічні цілі. Це потенційно може зробити її більш динамічним елементом російської протиповітряної та протикосмічної оборони – але, як наголошують джерела, до цього етапу Москва ще не дійшла.

С-500 - у чому унікальність російської системи

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Росія заявила про бойове розгортання новітнього зенітно-ракетного комплексу С-500, який до того російська пропаганда агресивно нахвалювала. Однак реальна ефективність цієї зброї залишається під питанням.

Новий комплекс начебто здатний перехоплювати не лише бойові літаки, а й гіперзвукові ракети НАТО, включно з тими, які ще навіть не створені, та навіть супутники на низькій орбіті.

Вас також можуть зацікавити новини: