Над 'Зоною 51' вперше зняли таємничий 'винищувач', не схожий на жоден існуючий літак

Одна з гіпотез передбачає, що перед нами прототип винищувача шостого покоління F-47.

У мережі активно обговорюють відео з невідомим літальним апаратом, яке, ймовірно, зняв блогер поблизу секретної бази Повітряних сил США "Зона 51" у штаті Невада. Про це повідомляє The War Zone.

Слід враховувати, що немає жодних підтверджень автентичності цього зображення − ані офіційних, ані будь-яких інших.

Якщо відео (тепловізійне зображення) реальне, можна припустити, що це політ прототипу нового американського літака. Ймовірно, перспективного винищувача шостого покоління F-47, який створюють у межах програми NGAD (Next-Generation Air Dominance).

Відео дня

Це спільний проєкт Повітряних сил США та американських авіабудівників, спрямований на створення винищувача шостого покоління.

Раніше зазначалося, що у межах цієї програми було створено демонстратор перспективного літака, призначений для проведення льотних випробувань. Водночас ніяких підтверджень цього (принаймні до останнього часу) представлено не було.

Наявне зображення не дає відповідей щодо конструктивних особливостей літального апарату. Судячи з усього, "винищувач" має два двигуни. Жартома літак із відео порівнюють із вигаданим F-19 з однойменної комп’ютерної гри 90-х років − "F-19 Stealth Fighter".

Він також дещо схожий на експериментальний McDonnell Douglas X-36, який був призначений для відпрацювання концепції планера, позбавленого вертикального стабілізатора.

X-36 здійснив перший політ у 1997 році. Він був побудований в 28% масштабі від можливого літака-винищувача та керувався пілотом з наземної станції. Незважаючи на потенційну придатність та успішну тестову програму, немає жодних даних щодо подальшого розвитку проекту X-36.

Винищувач F-47 – інші новини

Нагадаємо, у березні минулого року президент США Дональд Трамп оголосив про розробку винищувача шостого покоління F-47 для Повітряних сил США. Головним підрядником проєкту обрали компанію Boeing.

За словами Трампа, новий літак має стати "найсучаснішим, найефективнішим і найсмертоноснішим винищувачем з усіх, що коли-небудь створювалися".

Згодом у США оприлюднили концептуальні зображення перспективного винищувача. Відповідно до цих даних, F-47 може отримати широкий плаский фюзеляж, а також два двигуна невідомого типу.

Пізніше повідомлялося, що максимальна швидкість F-47 може перевищувати 2 Маха, тобто понад 2450 км/год. Літак також отримає вдосконалену технологію малопомітності, яка, за очікуваннями, суттєво перевершуватиме рішення, застосовані на F-35 і F-22 Raptor п’ятого покоління.

Повідомлялося також, що США планують закупити понад 185 винищувачів F-47 − це приблизно відповідає кількості вироблених F-22, але в рази менше, ніж загальний парк F-35. Американці хочуть отримати новий літак у стислі терміни – за деякими даними це станеться вже до кінця десятиліття.

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