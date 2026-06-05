США офіційно відправили 'на пенсію' легендарні штурмовики AV-8 Harrier

Морська піхота США попрощалася з AV-8B Harrier, замінивши його сучасними винищувачами F-35B.

Корпус морської піхоти США офіційно завершив експлуатацію палубних штурмовиків AV-8B Harrier, поставивши крапку під 55-річною історією одного з найвідоміших літаків зі здатністю вертикального зльоту та посадки, пише Defence Express.

Прощальна церемонія відбулася в складі ескадрильї VMA-223 "Bulldogs", яка стала останнім підрозділом американських морпіхів, що використовував ці літаки. Таким чином, AV-8B Harrier остаточно знято з озброєння США.

Історія Harrier у США почалася у 1971 році, коли на озброєння надійшов AV-8A. Згодом його модернізована версія AV-8B залишалася в строю понад чотири десятиліття.

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За цей час штурмовики брали участь у ключових військових кампаніях США, зокрема:

операціях "Щит пустелі" та "Буря в пустелі" у Перській затоці;

операціях на Балканах у 1990-х роках;

війні в Афганістані ("Нескорена свобода");

вторгненні до Іраку у 2003 році.

Після виведення Harrier з експлуатації підрозділи морської піхоти переходять на новітні F-35B – винищувачі п’ятого покоління, які також мають можливість короткого зльоту та вертикальної посадки.

Таким чином, США повністю оновлюють палубну авіацію, замінюючи застарілі платформи сучасними багатофункціональними літаками.

Літак, який пережив кілька поколінь модернізацій

AV-8B Harrier почав випускатися у 1981 році, а його попередник AV-8A – ще з 1960-х. Попри значний вік, літак неодноразово модернізувався.

Одна з ключових модернізацій – версія AV-8B Plus – дозволила інтегрувати сучасні системи наведення та озброєння, включно з радаром AN/APG-65 та ракетами AIM-120 "повітря–повітря".

Фактично це наблизило Harrier до багатофункціональних винищувачів 4+ покоління, хоча він залишався дозвуковим.

Причини списання

Попри модернізації, ресурс планерів вичерпався, а подальше оновлення стало економічно й технічно обмеженим. У порівнянні з F-35B, Harrier поступався за всіма ключовими параметрами – від авіоніки до бойових можливостей.

Попри списання в США, AV-8B Harrier продовжують експлуатувати деякі країни, зокрема Італія та Іспанія. В останньої навіть немає термінових планів повної заміни флоту, оскільки ці літаки залишаються критично важливими для авіаносної програми.

Авіація США - головні новини

Як повідомляв УНІАН, Повітряні сили США продовжують підготовку до поступового виведення з експлуатації штурмовиків A-10 Thunderbolt II, відомих як Warthog ("Бородавочник"). Одним із головних викликів залишається передача іншим літакам унікальної місії бойового пошуку та порятунку, яку десятиліттями виконували саме A-10.

Водночас повністю списувати легендарні штурмовики поки не поспішають. Минулого місяця ВПС оголосили про продовження експлуатації однієї ескадрильї A-10 до 2029 року, а ще двох – до 2030-го.

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