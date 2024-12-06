Раніше повідомлялось, що Shenyang J-35 розглядають у якості палубного літака для нових авіаносців КНР.

Пакистан стане першим іноземним оператором китайського винищувача п’ятого покоління Shenyang J-35. Про це з посиланням на місцеві пакистанські ЗМІ пише портал Army Recognition.

Як повідомляється, Ісламабад вже схвалив придбання винищувачів-невидимок китайського виробництва – поставки літаків очікують протягом наступних 24 місяців. Пілоти Повітряних сил Пакистану нібито вже проходять навчання в Китаї для управління винищувачем.

Поки що це не офіційні дані. Окрім цього, залишаються невідомими ціна та кількість придбаних літаків. Деякі ЗМІ кажуть, що могло бути замовлено приблизно 40 винищувачів.

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Рішення придбати J-35 знаменує собою ключовий етап у зусиллях Пакистану у модернізації своїх військово-повітряних сил та зміцненні позицій у протистоянні з Індією.

Придбання J-35 може забезпечити Пакистану якісну перевагу в авіаційних технологіях протягом наступних 7-8 років, поки Індія не представить свій власний винищувач п’ятого покоління, розроблений в рамках програми Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA).

Зараз Індія покладається на винищувачі четвертого покоління, які не мають технології стелс. Серед іншого Нью-Делі має величезний флот російських літаків Су-30МКІ, який станом на 2023 рік нараховував більше 260 машин цього типу.

Саме для боротьби з такими літаками і створювали J-35. З урахуванням того, що індійські "‎Су"‎ далеко не нові, перевага "китайця" може бути повною.

Росія просуває на ринок свій Су-57

Раніше росіяни продемонстрували свій новий винищувач Су-57 на міжнародному авіашоу Airshow China 2024 у Чжухаї. Одразу після демонстрації з’явились численні відеоматеріали, зроблені китайськими глядачами з близької відстані.

Вони продемонстрували, що Су-57 не відповідає вимогам нового покоління – мова, зокрема, про низьку якість стикування елементів конструкції.

Трохи пізніше росіяни заявили, що знайшли першого іноземного покупця на Су-57. Втім, не було названо ані самого замовника, ані хоча б приблизної кількості замовлених літаків.

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