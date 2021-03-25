Суховантаж Ocean Glory спеціалізується на військових перевезеннях / фото Max Wei
В Одеський порт прибув американський суховантаж Ocean Glory з армійськими позашляховиками HMMWV.
Читайте такожПівнічна Корея запустила дві балістичні ракети в бік ЯпоніїПро це пише Думская.
Судно під американським прапором зайшло в порт вчора ввечері.
За інформацією видання, воно доставило в Україну 35 армійських позашляховиків HMMWV для ЗСУ.
Розвантаження обладнання може тривати до завтра.
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