Суховантаж Ocean Glory спеціалізується на військових перевезеннях / фото Max Wei

В Одеський порт прибув американський суховантаж Ocean Glory з армійськими позашляховиками HMMWV.

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Судно під американським прапором зайшло в порт вчора ввечері.

За інформацією видання, воно доставило в Україну 35 армійських позашляховиків HMMWV для ЗСУ.

Розвантаження обладнання може тривати до завтра. 

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Автор: Людмила Жерновська