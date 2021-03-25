Американський суховантаж доставив до Одеси армійські позашляховики для ЗСУ - ЗМІ

Судно доставило в Україну близько 350 тонн військового спорядження, пише видання.

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