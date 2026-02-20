Російській армії передали нову партію бронемашин, яких окупантам дуже не вистачає

Російські війська стикаються з великим дефіцитом броньованих ремонтно-евакуаційних машин.

Російський концерн "‎Уралвагонзавод"‎ передав Міноборони РФ партію броньованих ремонтно-евакуаційних машин БРЕМ-80, вдосконалених з урахуванням досвіду застосування в російсько-українській війні. Про це повідомляє "Ростех", до складу якого входить танкобудівна корпорація.

БРЕМ-80 створили на базі шасі танка Т-80. Машина оснащена газотурбінним двигуном, який гарантує високу рухливість. Завдяки йому БРЕМ-80 можна експлуатувати навіть в екстремальні холоди.

Ключовим оновленням машини став підвищений рівень захищеності екіпажу. Важливе конструктивне доповнення – механізована зчіпка. Цей пристрій дозволяє екіпажу евакуювати пошкоджену техніку, не залишаючи машину.

Спеціальне оснащення БРЕМ-80 також включає гідравлічні лебідки і сошник-бульдозер для розчищення завалів і фіксації машини при роботі.

За словами росіян, машина самостійно може буксирувати не тільки російські або радянські, але і більш важкі західні танки. У ході міжнародного конкурсу "Рембат-2018" БРЕМ-80 нібито встановила рекорд, продемонструвавши можливість евакуації шести зчеплених танків Т-80 загальною вагою понад 270 тонн.

Варто сказати, що російські війська стикаються з великим дефіцитом броньованих ремонтно-евакуаційних машин.

Через високу інтенсивність бойових дій існує постійна потреба в евакуації пошкодженої техніки, а спеціалізовані машини часто самі потрапляють під удари з боку українських сил, що призводить до значних втрат серед них.

Постачання нової бронетехніки до армії РФ

Раніше УНІАН повідомив, що окупаційній армії передали нову партію інженерних машин ІМР-3М (інженерних танків). Машина створена на базі танка Т-90 та має посилений протирадіаційний захист.

За словами російської сторони, така техніка особливо потрібна під час війни проти України, оскільки дозволяє ефективно розчищати загородження.

Також нещодавно повідомлялося про передачу армії РФ нової партії основних бойових танків Т-90М "Прорив". Це найновіша модифікація танка Т-90, який, у свою чергу, є модернізованою версією Т-72.

