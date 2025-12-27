Розгортання 'Орєшніка' в Білорусі: в Reuters вказали ймовірне місце розташування ракет

Американські дослідники вивчили супутникові знімки й припустили, де можуть бути встановлені балістичні ракети в Білорусі.

Москва, ймовірно, розміщує нові гіперзвукові балістичні ракети з ядерною боєголовкою на колишній авіабазі на сході Білорусі, повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що на думку двох американських дослідників, які вивчили супутникові знімки, це може посилити здатність Росії доставляти ракети по всій Європі. Анонімне джерело розповіло виданню, що оцінка дослідників збігається з висновками американських спецслужб.

Дослідники Джеффрі Льюїс з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері в Каліфорнії та Декер Евелет з дослідницької та аналітичної організації CNA у Вірджинії після аналізу знімків з 90% вірогідністю впевнені, що мобільні пускові установки "Орєшнік" будуть розміщені на колишній авіабазі поблизу Кричева.

Зазначається, що це приблизно за 307 км на схід від столиці Білорусі Мінська, а також за 478 км на південний захід від Москви. аналіз знімків Planet Labs виявив поспішний будівельний проект, який розпочався між 4 та 12 серпня. Вказується, що за рисами він відповідає характеристикам російської стратегічної ракетної бази.

Від 19 листопада на супутникових знімках однією з явних ознак є "пункт перевалки військової залізниці". Він оточений захисним парканом, куди, за словами Евелета, можна було доставити потягом ракети, їхні мобільні пускові установки та інші компоненти.

Льюїс додав, що ще однією особливістю є заливання в кінці злітно-посадкової смуги бетонного майданчика. Він додав, що потім він був покритий землею, ймовірно, щоб замаскувати точку запуску.

Президент Росії Володимир Путін чітко висловив намір розмістити в Білорусі ракети середньої дальності "Орєшнік" з оціночною дальністю до 5500 км, проте точне місце розташування ракетного комплексу не повідомлялося.

Видання наводить думку деяких експертів, що розміщення ракет "Орєшнік" має на меті стримати членів НАТО від постачання Києву зброї, здатної вражати глибоко в тилу Росії.

Додається, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив про плани розмістити до 10 ракет "Орєшнік". За оцінкамиа американських дослідників, майданчик достатньо великий, щоб розмістити лише три пускові установки. Не виключається, що інші можуть розмістити десь в іншому місці.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Білорусь допомагає російським ударам по залізниці на заході України. Зокрема, Зеленський згадав атаку "Шахедами" на Ковель, Волинської області. За словами президента України, вони бачать наші рубежі перехоплювачів, якими наша країна непогано працює, тому Росія хоче їх обходити, а Білорусь їй в цьому допомагає. За словами Зеленського, це серйозне питання й на наступній Ставці воно буде обговорюватися.

Також ми писали, що головний редактор cпеціалізованого воєнного видання Defense Express Олег Катков зазначив, що для Білорусі надання своєї території для розміщення російської зброї стало "звичайною практикою". На його думку, Росія розмістила "Орєшнік" в Білорусі, щоб мати змогу діставати до всіх країн Європи. Катков зазначив, що обслуговують "Орєшнік" виключно російські військові. За його словами, доступу у армії Білорусі до цієї зброї немає.

