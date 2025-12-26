'Це серйозне питання': Зеленський підтвердив, що Білорусь допомагає РФ бити по залізниці

Зазначив, що на Ставці йшлося і про останні удари по залізничній стації Ковель на Волині.

Білорусь сприяє російським ударам по залізниці в західній частині України. Про це журналістам повідомив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що сьогодні, 26 грудня, на ставці Верховного головнокомандувача, йшлося про атаки в останній час "Шахедами", зокрема, на Ковель у Волинській області.

"Є проблема та, що вони бачать наші рубежі перехоплювачів, якими ми непогано працюємо, і хочуть їх обходити. Обходять вони їх завдяки, до речі, і Білорусі, і білоруській землі. І технічно, завдяки Білорусі також. Це серйозне питання. Я поставив всі задачі, на наступну Ставку буде відповідь", - наголосив президент України.

Відео дня

Російські удари по українській залізниці

Як повідомляв УНІАН, віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба розповів, що в результаті атаки РФ безпілотниками пошкоджено локомотив і вантажний вагон Львівської залізниці на станції "Ковель" на Волині.

Експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначає, що Росія цілеспрямовано атакує залізничну гілку Київ-Ковель, щоб заблокувати цю логістичну артерію між Україною і Польщею.

Він наголосив що хоч "Шахеди" заходять з РФ, але вони керуються з території Республіки Білорусь.

"Флеш" підкреслив, що треба захищати РЕБ і зенітними дронами цю залізничну гілку. При цьому додав, що треба засобами РЕР офіційно підтверджувати роботу пунктів управління "Шахедами" з Білорусі і виносити потім це питання на РНБО.

Вас також можуть зацікавити новини: