'Посланець' Путіна: російський бомбардувальник ніяк не може злетіти, - ексофіцер армії США

Проєкт дедалі більше нагадує мрію, що віддаляється з кожним роком.

Росія продовжує гучно рекламувати свій майбутній стратегічний стелс-бомбардувальник ПАК ДА (кодова назва — "Посланець"), який обіцяє стати проривом у військовій авіації. Але насправді проєкт дедалі більше нагадує мрію, що віддаляється з кожним роком, пише для 19fortyfive експерт з нацбезпеки та колишній офіцер армії США Стів Балестрієрі.

Перший політ обіцяли ще у 2023-му, але тепер він навряд чи відбудеться цьогоріч, а масове виробництво — не раніше 2030-х, якщо взагалі це станеться.

ПАК ДА мав би стати "російською відповіддю" на американські B-2 та B-21 Raider: літак-"невидимка" шостого покоління з дозвуковою швидкістю, здатний нести 30 тонн ядерної або звичайної зброї на відстань до 12 тисяч кілометрів. Його обіцяли оснастити штучним інтелектом, можливістю керування безпілотниками й найсучаснішою авіонікою.

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Однак війна проти України, західні санкції, дефіцит компонентів і технологічне відставання суттєво загальмували проєкт. Найбільша проблема — брак високоякісних матеріалів і технологій, потрібних для створення справжньої "невидимості". Росія, на відміну від США, досі покладається на поствиробничі покриття, а не на глибинну інтеграцію радіопоглинальних матеріалів у конструкцію літака.

Навіть якщо Росії вдасться зібрати діючий прототип, лишається велике питання: чи буде у неї достатньо фахівців і виробничих ресурсів, щоб запустити повноцінне серійне виробництво?

Як зазначає автор, на тлі стрімкого розвитку B-21 у США, а також амбітних планів Китаю щодо власних стелс-бомбардувальників, ПАК ДА все більше виглядає як запізніла спроба надолужити десятирічне відставання.

Проєкт ПАК ДА - що відомо

"Посланець" (ПАК ДА) — російський проєкт стратегічного стелс-бомбардувальника нового покоління, який має замінити Ту-95 і Ту-160. Літак розробляється з 2008 року, матиме дозвукову швидкість, "літаюче крило", дальність понад 12 000 км і можливість нести до 30 тонн ядерного чи звичайного озброєння.

За даними ЗМІ, в Казані збирають прототип футуристичного бомбардувальника ПАК ДА під кодовою назвою "Виріб 80". Мова йде про статичний прототип, призначений для наземних випробувань малопомітної конструкції. Зараз він знаходиться в процесі монтажу компонентів. Повідомляється, що роботи можуть завершити протягом декількох років.

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