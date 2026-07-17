У Польщі різко зросла кількість нападів на українців, - Rzeczpospolita

Експерти пов'язують зростання агресії з політичною риторикою, інформаційними кампаніями та загостренням польсько-українських відносин.

У Польщі з початку 2026 року суттєво зросла кількість повідомлень про злочини на ґрунті ненависті проти громадян України. За даними Головного управління поліції Польщі, лише за перші шість місяців року українці подали 180 заяв, що більш ніж на 30% перевищує показники аналогічного періоду попередніх років, пише Rzeczpospolita.

У 2024 році було зареєстровано 267 таких заяв, у 2025-му – 275. Якщо нинішня тенденція збережеться, до кінця 2026 року їхня кількість може зрости приблизно до 360.

Водночас у поліції наголошують, що йдеться саме про зареєстровані повідомлення, а не про вже підтверджені злочини на ґрунті ненависті.

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Інцидент у Бєльсько-Бялій викликав резонанс

Одним із найгучніших випадків останніх днів став інцидент у автобусі в Бєльсько-Бялій, де 54-річний водій, який виявився співробітником поліції, публічно ображав українців через їхню національність. Чоловіка затримали, він визнав провину та був звільнений з роботи.

Після цього між польськими політиками розгорнулася публічна дискусія щодо причин зростання ксенофобії.

Президент Інституту громадських справ, соціолог Яцек Кухарчик вважає, що офіційна статистика не відображає реальних масштабів проблеми:

"Я припускаю, що ця статистика не відображає всієї правди. Зазвичай вважається, що злочини на ґрунті ненависті недостатньо повідомляються. Деякі жертви не хочуть повідомляти про злочин, бо просто бояться".

На його думку, зростання агресії пов'язане із суспільною атмосферою та політичною риторикою.

"У нас є ефект згоди. Більше не потрібно соромитися, а деякі навіть вважають напади на українців джерелом гордості. Не забуваймо, що накопичений гнів також посилюється "російськими тролями"", – сказав Кухарчик.

Антиукраїнська риторика посилилася під час виборчої кампанії

У Союзі українців у Польщі зазначають, що хвилі антиукраїнських настроїв збігаються з політичними кампаніями та інформаційними операціями Росії.

Автори моніторингу мови ненависті стверджують, що у 2025 році черговий сплеск був пов'язаний із президентськими виборами, під час яких активно обговорювалися питання обмеження прав українців.

За даними організацій "Демагог" та Інституту моніторингу ЗМІ, лише за кілька місяців виборчої кампанії у польському сегменті інтернету було виявлено 94 тисячі антиукраїнських дописів, які сумарно отримали понад 32 мільйони контактів.

Кримінолог Брунон Голіст погоджується, що на суспільні настрої впливають заяви політиків, однак вказує і на інші фактори:

"Якщо політики стверджують, що тут забагато українців, деякі люди вважають, що їх слід підтримувати в таких агресивних починаннях. Частина громадської думки характеризується відразою до іноземців".

Водночас він додав, що резонансні злочини за участю окремих громадян України також впливають на сприйняття всієї української громади.

"Коли, наприклад, українець спричиняє аварію в нетверезому стані, в якій хтось гине або отримує травми, така подія впливає на сприйняття всієї спільноти", – пояснив Голіст.

Українці в Польщі - останні новини

Як повідомляв УНІАН, на тлі антиукраїнської істерії, яку розганяють польські політики, напади на українців в Польщі стають буденністю. Зокрема днями чоловік в автобусі словесно принижував українську дівчинку. Через цей епізод міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав польських політиків припинити нагнітання антиукраїнських настроїв.

Згодом Польща звинуватила 18-річного українця у розпалюванні міжетнічної напруженості. За даними польских правоохоронців, хлопець пошкодив меморіали поляків, убитих під час подій Волинської трагедії.

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