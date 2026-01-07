США вперше показали фото танка M1E3 Abrams

Фото демонструють танк, що помітно відрізняється від раніше представленого концепту AbramsX.

Армія США опублікувала перші фото, що демонструють окремі елементи конструкції раннього прототипу нової модифікації Abrams, яка отримала позначення M1E3. Про це повідомляє The War Zone.

"‎Ми з гордістю оголошуємо про завершення розробки першого раннього прототипу M1E3 – демонстратора передових технологій, покликаного революціонізувати поле бою"‎, – повідомляє у свою чергу Армія США.

Серед ключових особливостей танка називають "просунуту програмну інтеграцію", "поліпшену мобільність" і "безпрецедентну вогневу потужність".

Відео дня

Два доступні на даний момент фото дають лише обмежене уявлення про прототип. Ймовірно, на одному з них показаний вигляд танка спереду. Друге, судячи з усього, також демонструє носову частину, але під відповідним кутом – вздовж борта.

Не виключено, що на обох знімках зображена кормова частина машини з баштою, поверненою назад.

На думку фахівців, розробка далека від фінальної, але її основні риси загалом зрозумілі.

Башта танка дуже нагадує башти вже існуючих модифікацій M1, однак, ймовірно, має дещо нижчий силует. Гармата дуже схожа на 120-міліметрову M256, встановлену на інших варіантах Abrams.

Раніше висловлювалися припущення, що новітня версія танка може отримати гармату більшого калібру або більш досконалу гармату. Така можливість для M1E3 все ще залишається.

Що стосується корпусу, то його видимі елементи істотно відрізняються від існуючих версій Abrams – незалежно від того, розглядається танк спереду чи ззаду.

Зазначимо також, що танк помітно відрізняється від концепту AbramsX. Останній було представлено ще у 2022 році. Його позиціонували як перехідний етап між M1A2 SEPv3 та SEPv4 до танка наступного покоління.

Основні бойові танки – інші новини

Раніше військові Таїланду, які експлуатують китайський танк VT-4, висловили різку критику щодо надійності бойової машини. Повідомлялося, що український "Оплот-Т" викликає у тайців менше нарікань і загалом вважається більш надійним.

Також УНІАН писав, що напередодні Нового року російській армії відправили нову партію основних бойових танків Т-90М "Прорив". Російська пропаганда всіляко вихваляє цей танк, тоді як на Заході його називають "катастрофічним провалом".

Вас також можуть зацікавити новини: