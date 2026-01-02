Окупаційній армії передали нову партію 'найпотужніших' російських танків

На Заході цей танк називають "катастрофічним провалом".

Напередодні Нового року російським військам відправили нову партію основних бойових танків (ОБТ) Т-90М "Прорив". Про це повідомила пресслужба концерну "Уралвагонзавод".

"Фінальна партія танків Т-90М вирушила до російської армії. Держоборонзамовлення-2025 виконано", - йдеться у повідомленні.

Кількість нових машин названа не була, але на оприлюдненому відео можна бачити доволі значну партію.

Довідка УНІАН

Т-90М "Прорив" є останньою модифікацією основного бойового танка Т-90, який своєю чергою являє собою модернізований Т-72. На сьогодні Т-90М є "найпотужнішим" російським танком, який перебуває у великосерійному виробництві.

Російська пропаганда всіляко вихваляє Т-90М, тоді як на Заході його називають "катастрофічним провалом". Фахівці зазначають, що на полях російсько-української війни було виявлено критичні конструктивні недоліки цієї машини (як, до речі, й інших російських ОБТ).

Один із головних недоліків полягає у поганій захищеності Т-90М, що зумовлено автоматом заряджання карусельного типу. Проблема полягає в тому, що при влучанні в танк існує велика ймовірність детонації всіх боєприпасів, що призводить до миттєвої загибелі екіпажу.

Зазначимо, що за даними ресурсу Oryx, під час повномасштабної війни росіяни втратили понад 150 танків Т-90М. При цьому загальну кількість цих танків в російській армії станом на 2024 рік оцінювали лише у приблизно 120 одиниць.

Виробництво танків в Росії - що відомо

Раніше аналітики оприлюднили свіжі підрахунки та дійшли до висновку, що "Уралвагонзавод" може виготовляти до 250 танків Т-90М на рік.

Також експерти підрахували, скільки "‎нових"‎ танків росіяни отримали у 2024-му. Повідомлялося, що у 2024 році "Уралвагонзавод" міг передати російським військам близько 200 танків Т-72Б і Т-72Б1, модернізованих до стандарту Т-72Б3.

Варто додати, що розробка російського танку "нового покоління" Т-14 "Армата" фактично завершилася нічим. Як раніше повідомили у Головному управлінні розвідки МО України, за всі роки РФ змогла виготовити лише кілька десятків цих бойових машин.

