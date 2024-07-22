Розробкою перспективного літака за програмою GCAP займаються британці, японці та італійці.

На Міжнародному авіакосмічному салоні у Фарнборо (Великобританія) офіційно представили новий концепт винищувача шостого покоління, який розробляють по програмі Global Combat Air Programme (GCAP). Про це повідомляє офіційний сайт британської BAE Systems.

У самій британській компанії заявили, що концепт, розроблений у співпраці з італійською Leonardo та японською Mitsubishi Heavy Industries, "‎має суттєво вдосконалений дизайн"‎, покликаний забезпечити кращу аеродинаміку.

Дійсно, новий концепт відрізняється від перших зображень перспективного винищувача: зокрема, зазнала метаморфоз форма крила.

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Якщо програма буде йти згідно з планом, бойовий літак можуть прийняти на озброєння приблизно у 2035-му. Передбачається, що це буде один з найбільш досконалих винищувачів на той момент, якщо взагалі не найбільш потужний в світі.

Конкуренцію GCAP повинен скласти інший міжнародний проект, який отримав назву FCAS, або Future Combat Air System. Німеччина, Франція та Іспанія створять прототип бойового літака майбутнього. FCAS планують прийняти на озброєння дещо пізніше, приблизно у 2040-х роках.

Винищувачі шостого покоління створюють не тільки в Європі

Розробкою винищувачів шостого покоління також активно займаються в США. Зокрема, в інтересах Повітряних сил Сполучених Штатів створюють так званий Next Generation Air Dominance (NGAD).

Останнім часом ця програма стикається з численними протиріччями. Одним із головних є ціна перспективного літака, яка може виявитись приблизно втричі більшою за ціну F-35 п'ятого покоління.

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