Протиракета "Стріла-4" (Arrow-4) може замінити застарілі перехоплювачі комплексу "Стріла-2" в найближчі пару десятиліть.

Компанія MLM Division, підрозділ Israel Aerospace Industries, зайнялася розробкою протиракетного перехоплювача нового покоління.

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Протиракета "Стріла-4" (Arrow-4) може замінити застарілі перехоплювачі комплексу "Стріла-2" в найближчі пару десятиліть.

Її розробку ведуть спільно з Агентством з протиракетної оборони США. За заявою ізраїльських військових, протиракети зможуть перехоплювати цілі як в атмосфері, так і за її межами.

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Автор: УНІАН