Компанія MLM Division, підрозділ Israel Aerospace Industries, зайнялася розробкою протиракетного перехоплювача нового покоління.
Читайте такожУ США задумалися про заміну винищувачів F-16Про це пише N+1 з посиланням на Defense News.
Протиракета "Стріла-4" (Arrow-4) може замінити застарілі перехоплювачі комплексу "Стріла-2" в найближчі пару десятиліть.
Її розробку ведуть спільно з Агентством з протиракетної оборони США. За заявою ізраїльських військових, протиракети зможуть перехоплювати цілі як в атмосфері, так і за її межами.
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