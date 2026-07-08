Головний секрет: стало відомо, хто постачає систему наведення для ракети 'Фламінго'

"Фламінго" пройшла державні випробування та запущена у серійне виробництво.

Відома французька аерокосмічна та оборонна корпорація Safran розробила та постачає систему наведення для української крилатої ракети FP-5 "Фламінго". Про це повідомляє Le Monde.

На думку фахівців, сучасний комплекс наведення від одного з провідних виробників озброєння стає важливим елементом посилення далекобійних спроможностей, підвищуючи точність і ефективність застосування українських ракет.

У французький компанії зазначили, що Safran спільно з українським виробником бере участь у розробці "декількох інших продуктів". Через свою дочірню компанію Preligens французи постачають Україні навігаційне обладнання, оптоелектронні системи, системи протидії безпілотникам, а також рішення для аналізу розвідувальних даних.

Відео дня

Своєю чергою, Київ погодився закуповувати у Safran керовані авіаційні бомби для своїх винищувачів після того, як компанія створила кілька виробничих ліній спеціально для цього.

За даними порталу Defense Express, йдеться про боєприпаси AASM HAMMER, також відомі як A2SM та Armement air-sol modulaire. Вони вже перебувають на озброєнні Повітряних сил ЗСУ та добре зарекомендували себе під час бойових дій проти Росії.

За словами експертів, якщо Україна й надалі закуповуватиме керовані авіабомби французького виробництва, це дозволить Safran не лише зберегти виробництво, а й збільшити обсяги та вдосконалити лінійку озброєння.

"Застосування українською авіацією дає практичний досвід, який можна використати для покращення озброєння. Це особливо стосується систем наведення, яким доводиться працювати в умовах роботи засобів РЕБ", – кажуть у Defense Express.

FP-5 "Фламінго" – довідка

"Фламінго" – українська крилата ракета, розроблена оборонною компанією Fire Point. Вона була публічно представлена у серпні 2025 року. Ракета успішно пройшла державні випробування та була запущена у серійне виробництво.

FP-5 має фіксоване пряме крило та двигун, розташований над фюзеляжем. Заявлена дальність польоту становить до 3000 км, "Фламінго" може оснащуватися бойовою частиною масою понад одну тонну. Максимальна швидкість ракети – близько 950 км/год.

За наявними даними, "Фламінго" використовує комбіновану систему наведення, яка поєднує супутникову навігацію із захистом від засобів радіоелектронної боротьби та інерціальну систему, що забезпечує автономне коригування траєкторії.

Хіба не головною перевагою ракети фахівці називають відносну простоту у виробництві, а серед недоліків вони вказують на тривалий час передстартової підготовки.

FP-5 "Фламінго" – інші новини

Україна активно застосовує "Фламінго" у війні проти РФ. У червні було здійснено удар ракетою по військовому підприємству в Чебоксарах, яке постачає російським військам комплектуючі для виробництва безпілотників і ракетного озброєння.

На думку фахівців, подібні удари безпосередньо впливають на виробничі можливості оборонних підприємств РФ, знижуючи їхню здатність випускати необхідну для армії продукцію.

Атаки FP-5 вкотре демонструють, що російські системи протиповітряної оборони не є "абсолютно непроникними" та можуть бути подолані за великої кількості засобів ураження.

Вас також можуть зацікавити новини: