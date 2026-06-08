У Білорусі представили нову систему РЕБ 'Россь' з елементами штучного інтелекту

Комплекс здатний виявляти джерела радіовипромінювання, аналізувати ситуацію та прогнозувати її подальший розвиток.

У Білорусі добігає кінця розробка автоматизованого пункту управління "Россь", який має об'єднати засоби радіоелектронної боротьби та радіомоніторингу в єдину мережу із застосуванням технологій штучного інтелекту.

Про появу нового комплексу повідомив Державний військово-промисловий комітет Білорусі, оприлюднивши перші світлини розробки, створеної спеціалістами ВАТ "КБ Радар".

Система призначена для автоматизованого та ручного управління засобами радіомоніторингу, а також комплексами придушення каналів зв'язку, передачі даних і супутникової навігації.

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Як стверджують розробники, однією з головних особливостей "Россь" стала інтеграція алгоритмів штучного інтелекту. Вони мають допомагати операторам оперативніше оцінювати зміни електромагнітної обстановки та реагувати на них.

Заявляється, що комплекс здатний виявляти джерела радіовипромінювання, аналізувати ситуацію та прогнозувати її подальший розвиток. Також система може автоматично підбирати режими радіопридушення, мінімізуючи вплив на власні засоби зв'язку.

Окремий блок можливостей присвячений протидії безпілотникам. За інформацією розробників, комплекс може отримувати дані від систем радіочастотного моніторингу повітряного простору, виявляти БпЛА, прогнозувати маршрути їхнього руху та визначати найбільш ефективні способи протидії.

У Держкомвоєнпромі наголошують, що використання інтелектуальних алгоритмів дозволяє автоматизувати значну частину аналітичних і розрахункових процесів, скорочуючи навантаження на операторів та даючи їм змогу зосередитися на ухваленні рішень.

Також заявлено, що система здатна адаптуватися до змін радіоелектронної обстановки в режимі реального часу та ефективно розподіляти ресурси між засобами придушення.

За задумом розробників, "Россь" має забезпечити перехід від використання окремих автономних станцій до єдиного інформаційного середовища, де одночасно оброблятимуться дані про повітряні цілі, джерела випромінювання та стан власних каналів зв'язку.

Водночас незалежного підтвердження заявлених характеристик наразі немає. Також не розкривається інформація про реальні можливості алгоритмів штучного інтелекту під час роботи в бойових умовах.

Серед заявлених характеристик комплексу – управління засобами РЕБ і радіомоніторингу, проведення радіоконтролю, придушення сигналів, аналіз електромагнітної обстановки, прогнозування маршрутів безпілотників та інтеграція з іншими системами виробництва ВАТ "КБ Радар".

Загрози з боку Білорусі

Раніше українська влада попередила, що Білорусь може стати плацдармом для нового наступу росіян, як це вже було напочатку повномасштабного вторгнення. А військове співробітництво між Москвою та Мінськом дедалі більше турбує союзників України.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Росія формує інформаційні передумови для можливого використання території Білорусі для запуску безпілотників по Україні. Секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович заявив про нібито 116 випадків перетину українськими безпілотниками білоруського кордону за останній тиждень. Також він стверджував, що частина з них могла бути навмисними атаками на прикордонну інфраструктуру Білорусі.

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